"असे सिनेमे मराठीत क्वचित येतात" मराठी अभिनेत्याने केलं नुकत्याच रिलीज झालेल्या तिघी सिनेमाचं भरभरून कौतुक

"आई आणि दोन मुलींचा अतिशय भारावून टाकणारा एक प्रवास पाहिला. 'तिघी !' असे भावनिक, प्रामाणिक आणि अंतर्मुख करणारी स्त्री-केंद्रित कथा असलेले सिनेमे मराठीत क्वचित येतात. हा सिनेमा प्रत्येकानं आवर्जुन पाहिला तर खुप दिग्दर्शकांना आणि लेखकांना असे सिनेमे बनवायला प्रेरणा मिळेल आणि जगाच्या तुलनेत खुप मागे पडलेल्या मराठी सिनेमाविश्वाला नवी उभारी मिळेल हे नक्की.…कथा फक्त 'आई आजारी आहे' आणि तिच्या दुरावलेल्या दोन मुली तिच्यासाठी एकत्र आल्यात एवढी राहत नाही, तर त्या निमित्तानं प्रेक्षकांना तीन स्त्रियांच्या आत्मशोधाचा आणि खूप खोल, गहन असं काहीतरी देणारा एक सुंदर, हळवा प्रवास अनुभवायला मिळतो. तिघींमधलं गुंतागुंतीचं नातं इतकं हळुवार दाखवलं आहे की, प्रत्येक स्त्री स्वतःला या तिघींपैकी कुणाशी तरी जोडून घेईल !.दिग्दर्शिका जीजिविषा काळे हे नांव मी तरी पहिल्यांदाच ऐकलं. तिचा पहिलाच सिनेमा असावा कदाचित… पण हा साधारणपणे पंचविसावा वगैरे सिनेमा असावा इतका कॉन्फिडन्स प्रत्येक फ्रेममध्ये दिसतो. कॅमेरा खूप इंटिमेट आहे. घरातल्या छोट्या-छोट्या हालचाली, चेहऱ्यावरचे भाव, शांत क्षण सगळं इतकं नेमकं पकडलंय की, मोजके संवाद अजूनही सिनेमा 'बोलका' होतो.या सिनेमानं स्त्रियांना एक संदेश दिलाय पण अगदी अलगद… कुठलाही आव न आणता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी सिनेमात बंदिस्त, घनिष्ट 'चेंबर ड्रामा' येण्याची खुप गरज होती ती जीजिविषानं पूर्ण केली याबद्दल तिचे आभार..भारती आचरेकर यांनी आयुष्यातला मास्टरपीस दिलाय. ती भूमिकाच जबरदस्त आहे – शांत, दमदार आणि अंतर्मुख. नेहा पेंडसे आणि सोनाली कुलकर्णी दोघींनीही आपापल्या भूमिका खुप सच्चेपणाने साकारल्या आहेत. त्यांच्यातला तणाव, प्रेम आणि समझोता खूप विश्वासार्ह वाटतो. अर्थात मला सिनेमातल्या काही गोष्टी खटकल्या. उदाहरणार्थ सुव्रत जोशी-संजय मोनेंनी साकारलेल्या व्यक्तिरेखेला उगाचंच भावनिक किनार देणं… आणि नेहा पेंडसेच्या व्यक्तिरेखेनं ऑफिसच्या ठिकाणी होणारा छळ निमूटपणे सहन करण्यातली हतबलता एकवेळ समजू शकतो पण काहीवेळा त्याला सहमती असल्यासारखं वागणं पटत नाही… सिनेमातला महत्वाचा भाग ओपन होऊ नये म्हणून मी त्यावर जास्त लिहू शकत नाही पण कधी दिग्दर्शिका भेटली तर या मुद्द्यांवर नक्की तिचं मत ऐकायला आवडेल.ज्यांना भावनिक खोली असलेला, वास्तववादी सिनेमा आवडतो, त्यांनी 'तिघी' नक्की पहा. स्त्री-नात्यांवर, माय-लेकींवर, एकटेपणावर इतकं सुंदर बोलणारा मराठी सिनेमा आजच्या काळात येणं ही खुप चांगली गोष्ट आहे.नक्की बघा !- किरण माने.".किरण माने यांच्या पोस्टवर निर्माते सुहृद गोडबोले यांनी कमेंट करत त्यांचे आभार मानले. "धन्यवाद, किरण! चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहिल्याबद्दल आणि इतक्या प्रेमानी आणि मोकळेपणानी व्यक्त झाल्याबद्दल खूप आभार ज्या मुद्द्यांबद्दल लिहू शकला नाहीस, कधी भेट झाली तर नक्की बोलायला आवडेल" अशी कमेंट त्यांनी केली.