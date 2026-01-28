'गतिमान आणि ठाम नेतृत्व करणारा नेता...' अजितदादांबद्दल पोस्ट लिहिताना भावूक झाला रितेश देशमुख

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात निधन झालय. या विमानात अजित पवारांसह ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की, अपघातस्थळी परिस्थिती भीषण होती. अजित दादांचं ही जाणं महाराष्ट्रासाठी मोठी हानी असणार आहे. दरम्यान त्यांच्या जाण्यानं संपुर्ण महाराष्ट्राला दु:ख झालय. राजकीय नेत्यासह बॉलिवूड सेलिब्रिटी देखील दु:ख व्यक्त करताय..बॉलिवूड विश्वात सुद्धा त्यांच्या जाण्याने धक्का बसला आहे. अभिनेता रितेश देशमुख याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत 'हे खुप धक्कादायक' असल्याचं म्हटलय. तसंच कंगना राणौत हिने देखील पोस्ट शेअर करत दु:ख व्यक्त केलाय. अजित दादांच्या जाण्याने देशभरात हळहळ व्यक्त केली जातेय. .अजितदादा यांच्याबद्दल ऐकून मी मनापासून भावूक झालो आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ते अत्यंत गतिमान आणि ठाम नेतृत्व होते. कामगिरीबाबत त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही; त्यांच्या अपेक्षा स्पष्ट असायच्या आणि सभोवतालच्या प्रत्येकाला उत्कृष्ट काम करण्याची प्रेरणा देणाऱ्या होत्या. त्यांची थेट शैली, खमके विचार आणि मार्मिक विनोद हे सगळ्यांनाच आवडायचे. त्यांच्यी राज्यभर अपार आपुलकी आहे. मला त्यांच्याशी अनेकदा संवाद साधण्याचा योग आला. त्यांनी दाखवलेली आपुलकी आणि सौजन्य मी कायम लक्षात ठेवीन..Ajit Pawar Passed Away : अजित पवार यांची निधनाच्या काही मिनिटं आधी सोशल मीडियावर पोस्ट, काय म्हणाले होते ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.