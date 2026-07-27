आईवडील, पुतणीला समजलं तेव्हा... 'छावा'नंतर झालेल्या ट्रोलिंगवर अखेर बोलला संतोष जुवेकर; म्हणतो- लोकांना...

गेल्या वर्षी ब्लॉकबस्टर ठरलेल्या काही चित्रपटांपैकी एक म्हणजे विकी कौशल याचा 'छावा' चित्रपट. यात विकीने स्वराज्याचे धाकले धनी स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेला आणि चित्रपटाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं. चित्रपटात अनेक मराठी कलाकार होते. त्यातलाच एक संतोष जुवेकर. मात्र संतोषने चित्रपट प्रदर्शनानंतर अभिनेता अक्षय खन्नाबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल करण्यात आलेलं. अभिनेता अक्षय खन्नाने या सिनेमात औरंगजेबाची भूमिका साकारली होती. त्यामुळे संतोष 'मी त्याच्याकडे बघूच शकलो नाही' असं अक्षय खन्नाबद्दल म्हणाला होता. आता त्या ट्रोलिंगवर अभिनेत्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. .संतोष लवकरच 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' या चित्रपटात दिसणार आहे. त्यानिमित्त कलाकृती मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीत संतोष म्हणाला, 'अक्षय खन्ना आणि माझी मैत्री नाहीये. मी त्याचा चाहता आहे. अभिनेता म्हणून मला तो खूप आवडतो. जे काही झालं, जे समोर आलं त्यानंतर मला असं वाटतं की लोकांकडेची सहनशक्ती संपलीये. लोक पूर्ण बघत नाहीत, ऐकत नाहीत. त्यावर आपली विधानं देत असतात. जे झालं ते झालं. मला सुरुवातीला खूप वाईट वाटलं कारण ते माझ्यासोबत पहिल्यांदाच झालं. आजतागायत कधी झालं नव्हतं. जास्त वाईट याचं वाटलं जेव्हा आईवडील, भाऊ यांनाही ते कळलं. घरच्यांना ते माहित नसतं, या गोष्टींची सवय नसते.' .तो पुढे म्हणाला, 'ट्रोलिंगची भाषाही खूप खालच्या पातळीची झाली होती. आता हा मरतोय, जीव देतोय, फाशी घेतोय असं लोक बोलायला लागले होते. हे जेव्हा आई, वडील, माझी पुतणी वाचतात तेव्हा त्यांना काय वाटलं असेल? कोणालाही आपण असं काही बोललो की त्याच्या आईवडिलांना ते वाईटच वाटणार ना. नशिबाने माझ्यासोबत मला समजून घेणारे मित्र होते ज्यांनी मला त्यातून बाहेर काढलं. पण अशी बरीच लोक आहेत ज्यांना असे मित्र नसतील त्यांना ट्रोल केलं जातं त्यांचं काय होत असेल. ट्रोल करा पण मर्यादेत करा. त्याच्या जीवाशी खेळू नका. एवढंच.'.मी दिलेल्या पैशांचं तू करतेस तरी काय? हर्षदा खानविलकरांनी आईला विचारलेला जाब; जेव्हा खरं समजलं तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.