'मी धरणग्रस्त, माझं गाव भिकेला लागलंय' सयाजी शिंदे वृक्षतोडीवर म्हणाले, 'हे सगळे फसवणूक करतात, नंतर सोबत कोणी नसतं'

SAYAJI SHINDE ON TREE CUTTING: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसरात टॉरेंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज प्रोजेक्टसाठी हजारो झाडांची कत्तल केली जातेय. झाडे कापतानाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेक जण या वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठवताना पहायला मिळतायत. त्यातच आता सयाजी शिंदे यांनी या वृक्षतोडीविरोधात संताप व्यक्त केलाय. तसंच ५० ते १०० वर्षे जुन्या झाडांची तोड करून त्याबदल्यात नवीन झाडं लावण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .सयाजी शिंदे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, 'मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगतो की, 'मी धरणग्रस्त आहे, गाव भिकेला लागलं! ४० वर्षांनी एक एकराचा तुकडा मिळाला. यशवंत माझा मित्र, त्याची जमीन घेतली आणि दुसऱ्यांने लाटली. मला कळकळ का आहे माहिती का? या लोकांना कळत नाही जनसुनावणी कशी झाली? आमच्या घरातील खाटेवाटप झाली नाही म्हणजे आठ एकराच्या जागी १ एकरात भागवावं लागलं. हे सगळे गर्व्हमेंटचे अधिकारी फसवणूक करतात, नंतर तुमच्यासोबत कोणी नसतं..इतर कोणत्या कंपन्याकडून प्रतिसाद येताना दिसत नाही का? असा प्रश्न विचारल्यास सयाजी शिंदे म्हणाले की, ' टोरेंट कंपनीचे बसवराज यांना बोललो, मी त्यांना एवढचं विचारलं, तुमचा हा कसला कायदा आहे? ज्यामध्ये ५०-१०० वर्षाचे झाड तोडणार आणि नवीन झाडं लावणार. या बदल्यात तुम्ही हिशोब कसला देणार? अरे हा कसला कायदा आहे? हा कायदा आम्हाला मान्य नाही. त्या लोकांकडून सगळ्या गोष्टी पैशातच मोजल्या जातात. आम्हाला पैशात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला पशु-पक्षी, प्राण्याचं, वृक्षतोडीचं नुकसान कसं भरून देणार त्याचं उत्तर द्या. असा संतप्त सवाल सयाशी शिंदे यांनी व्यक्त केलाय. .पुरस्कार सोहळ्यात समर-स्वानंदीचा जबरदस्त परफॉर्मन्स! पायाला गंभीर दुखापत असतानाही तेजश्रीचा उत्साह पाहून चाहते भारावले, video viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.