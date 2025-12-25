आग लागली की लावली? सयाजी शिंदेंच्या सह्याद्री देवराईमध्ये भीषण वणवा; झाडं, प्राण्यांची राख, नेटकऱ्यांचा संताप

Sayaji Shinde Vanrai Fire: लोकप्रिय मराठी अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी मराठी रंगभूमीची जितकी सेवा केली तितकीच सेवा या देशाची देखील केली. आपल्या अभिनयाने, नाकात्मक भूमिका साकारत समोरच्याच्या मनात भीती बसवणारे, प्रेक्षकांच्या शिव्या खाणारे सयाजी शिंदे यांनी आपल्या समाजकार्याने मात्र सगळ्यांची मनं जिंकली. त्यांनी प्रचंड मेहनत करत संपूर्ण महाराष्ट्र हिरवागार करण्याचा निश्चय केला. याच निश्चयाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातील बीड येथे सयाजी यांनी सह्याद्री देवराई उभी केली. हजारो झाडं लावत त्यांनी ओसाड परिसर हिरवागार केला. मात्र आता हा परिसर जळून खाक झालाय. या आगीत अनेक झाडं आणि वन्यप्राणी जळालेत. .बुधवारी २४ डिसेंबर रोजी सह्याद्री देवराई प्रकल्पाला भीषण आग लागली. सायंकाळच्या सुमारास पालवन डोंगररांगेत अचानक धुराचे लोट दिसू लागले. वाऱ्याचा वेग जास्त असल्याने काही क्षणांतच या आगीने संपूर्ण सह्याद्री देवराई प्रकल्पाला वेढले. रात्री ही आग ग्रामस्थांना दिसली. त्यांनी तातडीने वनविभागाला याची माहिती दिली. मात्र तोपर्यंत अनेक झाडं जळून खाक झाली. डोंगरावरील हजारो झाडे, दुर्मिळ औषधी वनस्पती आणि असंख्य पशू-पक्षी होरपळून गेलेत. यामुळे टँकरने पाणी घालून वाढवलेली झाडं आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने ग्रामस्थांसोबतच अभिनेत्याच्या डोळ्यातही पाणी होतं. .आग लागली की लावली?या देवराईत अनेक दुर्मिळ भारतीय वृक्षांची जोपासना केली जात होती. या घनदाट जंगलामुळे परिसरात विविध पक्षी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वावर वाढला होता. परंतु, आजच्या या आगीत अनेक पक्ष्यांची घरटी, अंडी आणि जमिनीवरील लहान जीवजंतू मृत्युमुखी पडल्याची दाट शक्यता आहे. ही आग अचानक कशी लागली? कुणी आग जाणीवपूर्वक लावली का? असे प्रश्न आता नेटकरी उपस्थित करत आहेत. सयाजी यांनी नागपूर येथील तपोवनातील झाडं तोडण्यासाठी सरकारला विरोध केल्याने मुद्दाम आग लावण्यात आली असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. घडलेल्या घटनेबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. .आलिया, अनन्या पेक्षाही जास्त मानधन घेते श्रद्धा कपूर; मुलीबद्दल शक्ती कपूर बोलले ते खरं आहे का? हे आहे सत्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.