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सयाजी शिंदेंच्या मुलाला पाहिलंत का? सेम टू सेम कॉपी! वडिलांसोबत मराठी सिनेमातून करणार पदार्पण

SAYAJI SHINDE SON SIDDHARTH SHINDE MARATHI FILM DEBUT: अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा मुलगा सिद्धार्थ शिंदे ‘विष्णूबाळा’ या आगामी मराठी चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. या चित्रपटात बापलेकाची जोडी एकत्र झळकणार असून, चित्रपट चार भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
SAYAJI SHINDE SON

SAYAJI SHINDE SON

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAYAJI SHINDE AND SON TO STAR TOGETHER IN VISHNUBALA: मराठी, हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारे अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतात. दरम्यान आता वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलगा सिद्धार्थ सयाजी शिंदे लवकरच रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘विष्णूबाळा’ या आगामी मराठी चित्रपटातून सिद्धार्थला वडिलांसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. बाप लेकाच्या जोडीला एकत्र पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

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