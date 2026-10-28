सयाजी शिंदेंच्या मुलाला पाहिलंत का? सेम टू सेम कॉपी! वडिलांसोबत मराठी सिनेमातून करणार पदार्पण

SAYAJI SHINDE AND SON TO STAR TOGETHER IN VISHNUBALA: मराठी, हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारे अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. त्यांनी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतात. दरम्यान आता वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुलगा सिद्धार्थ सयाजी शिंदे लवकरच रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘विष्णूबाळा’ या आगामी मराठी चित्रपटातून सिद्धार्थला वडिलांसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. बाप लेकाच्या जोडीला एकत्र पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .सिद्धार्थला लहानपणापासूनच अभिनयाची आवड होती. त्याने यासाठी अभिनयाचं रीतसर प्रशिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्याने अभिनयाची सुरुवात मराठी सिनेमातून करण्याचं ठरलं. त्यातच विष्णूबाळा या सिनेमात त्याला वडिलांसोबत काम करण्याचा योग आला. .‘विष्णूबाळा’ हा चित्रपट सत्यघटनेवर आधारित असून, रक्तरंजित संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या राहणाऱ्या नायकाची कथा यात पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात विष्णूबाळाची मध्यवर्ती भूमिका सयाजी शिंदे साकारणार आहेत. .विशेष म्हणजे, हा चित्रपट केवळ मराठी भाषेतच नव्हे, तर हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ भाषांमध्येही प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे सयाजी शिंदे यांच्या अभिनयासोबतच त्यांचा मुलगा सिद्धार्थच्या पदार्पणाकडेही प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे. .Video: ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ फेम सुंदरलाल कॅमेऱ्यासमोरच ओक्साबोक्शी रडू लागला! नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.