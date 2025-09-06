अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला मराठी कलाकारांनी घेतले शामनगरच्या राजाचे दर्शन

गणेशोत्सवाच्या उत्साहात नामवंत कलाकार विविध मंडळांना भेट देत आहेत.जोगेश्वरीतील सुप्रसिद्ध शामनगरचा राजा मंडळात दोन आगामी मराठी चित्रपटांच्या टीमने दर्शन घेतले.‘आतली बातमी फुटली’ आणि ‘दशावतार’ या चित्रपटांच्या कलाकारांचे मंडळाने शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत केले..Mumbai News : गणेशोत्सवाच्या उत्साहाने संपूर्ण महाराष्ट्र दुमदुमून गेला आहे. यंदाही विविध क्षेत्रातील नामवंत कलाकार मंडळांना भेट देत गणरायाचे आशीर्वाद घेत आहेत. जोगेश्वरीतील सुप्रसिद्ध शामनगरचा राजा मंडळात अलीकडेच दोन आगामी मराठी चित्रपटांच्या टीमने उपस्थिती लावली. ‘आतली बातमी फुटली’ आणि ‘दशावतार’ या चित्रपटांच्या कलाकारांनी मंडळात येऊन राजाचे दर्शन घेतले. या प्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष दशरथ मोरे, सचिव सुरेश धुरी, खजिनदार मितेश साळवी आणि उत्सव समिती अध्यक्ष शिवाजी खैरनार यांनी कलाकार मंडळींचे शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत केले..कलाकारांनी गणरायाची आराधना करत आगामी चित्रपटांच्या यशासाठी आशीर्वाद मागितला. ‘पाण्याखालील द्वारका’ या संकल्पनेखाली मंडळाने भव्य देखावा सादर केला. हा देखावा पाहून कलाकार मंडळी भारावून गेले..‘आतली बातमी फुटली’ हा थ्रिलर-डार्क-कॉमेडी प्रकारातील चित्रपट असून, विश्वासघात, खूनाची सुपारी, थरार आणि विनोद यांचा मिलाफ यात पाहायला मिळणार आहे. दुसरीकडे, कोकणातील पारंपरिक लोककलेवर आधारित ‘दशावतार’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देणार आहे. ‘आतली बातमी फुटली’ येत्या १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असून, ‘दशावतार’ १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे..त्यावेळी ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला' या आगामी चित्रपटातील कलाकार वीणा जामकर व अनघा राणे आणि दिग्दर्शक विजय कलमकर यांनी देखील शामनगरच्या राजाचे दर्शन घेतले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कलाकारांनी घेतलेले शामनगरच्या राजाचे दर्शन ही प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटांविषयीची उत्सुकता अधिकच वाढवणारी ठरली आहे..FAQs :Q1. कोणत्या मंडळात कलाकारांनी दर्शन घेतले?👉 जोगेश्वरीतील सुप्रसिद्ध शामनगरचा राजा मंडळात.(Which Ganesh mandal did the artists visit? – Shamnagarcha Raja Mandal, Jogeshwari.)Q2. कोणते दोन मराठी चित्रपट या कार्यक्रमाशी संबंधित आहेत?👉 ‘आतली बातमी फुटली’ आणि ‘दशावतार’.(Which two Marathi films were associated with the visit? – ‘Atli Baatmi Futli’ and ‘Dashavatar’.)Q3. कलाकारांचे स्वागत कसे करण्यात आले?👉 मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत केले.(How were the artists welcomed? – They were felicitated with a shawl and coconut.)Q4. या प्रसंगी मंडळाचे प्रमुख पदाधिकारी कोण होते?👉 अध्यक्ष – दशरथ मोरे, सचिव – सुरेश धुरी, खजिनदार – मितेश साळवी, उत्सव समिती अध्यक्ष – शिवाजी खैरनार.(Who were the key office bearers present? – President Dashrath More, Secretary Suresh Dhuri, Treasurer Mitesh Salvi, Festival Committee Head Shivaji Khairnar.)Q5. गणेशोत्सवात कलाकारांनी काय केले?👉 कलाकारांनी गणरायाचे दर्शन घेतले व आशीर्वाद मिळवला.(What did the artists do during the visit? – They took darshan of Lord Ganesha and sought blessings.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.