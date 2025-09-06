Premier

अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला मराठी कलाकारांनी घेतले शामनगरच्या राजाचे दर्शन

Marathi Actor Ganpati Darshan Visit : आतली बातमी फुटली आणि दशावतार सिनेमाच्या टीमने जोगेश्वरीमधील शामनगरच्या राजाचे दर्शन घेतले
Santosh Bhingarde
Updated on
  1. गणेशोत्सवाच्या उत्साहात नामवंत कलाकार विविध मंडळांना भेट देत आहेत.

  2. जोगेश्वरीतील सुप्रसिद्ध शामनगरचा राजा मंडळात दोन आगामी मराठी चित्रपटांच्या टीमने दर्शन घेतले.

  3. आतली बातमी फुटली’ आणि ‘दशावतार’ या चित्रपटांच्या कलाकारांचे मंडळाने शाल व श्रीफळ देऊन स्वागत केले.

