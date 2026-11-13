'आग ये सुंदरा...तुझा माझा गो शोभल जोडा' आगरी कोळी गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले...

AISHWARYA AVINASH NARKAR DANCE ON AAG YE SUNDARA SONG: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडपं ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. चाहत्यांना दोघांची जोडी प्रचंड आवडते. दोघांचा बिनधास्तपणा नेहमीच चाहत्यांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतो. दोघेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. .दोघीही नेहमीच त्यांचे दैनदिंन अपडेट्स चाहत्यांना देत असतात. तसंच अनेक ट्रेडिंग गाण्यावर रील बनवत असतात. अशातच आता ऐश्वर्या आणि अविनाश यांनी दिवाळीनिमित्त आगरी कोळी गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'आग ये सुंदरा... तुझा माझा गो शोभल जोडा' या आगरी-कोळी गाण्यावर दोघांनी धमाकेदार डान्स केला आहे. दोघांच्या डान्स स्टेप्स आणि उत्साहाने नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. इतक्या वयातही दोघांमधील डान्सची एनर्जी पाहून चाहते थक्क झाले आहेत. अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांच्या डान्सचं आणि हावभावांचं कौतुक केलं आहे. अभिनेत्री पूजा सावंत हिनेही व्हिडिओवर कमेंट करत, 'आय्या, किती गोड!' असं म्हणत दोघांचं कौतुक केलं आहे..दरम्यान, एका नेटकऱ्याने कमेंट करत लिहिलं की, 'तुम्ही दोघे आयुष्य खूप छान एन्जॉय करता.' तर दुसऱ्या एका युजरने, 'या वयात यात्रा करायच्या सोडून नाचत काय बसलात?' अशी टिप्पणी केली. त्यावर एका चाहत्याने या टीकेला उत्तर देत म्हटलं की, 'प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सरांची स्टाईल आणि एनर्जी खूप भारी असते. वाईट कमेंट्सकडे दुर्लक्ष करत राहा.'.सध्या या दोघांचा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून, त्यांच्या उत्साहाचं आणि एनर्जीचं नेटकऱ्यांकडून कौतुक केलं जात आहे..'डाव्या ब्रेस्टमध्ये गाठी लागल्या आणि...' कॅन्सरच्या निदानानंतर अभिनेत्रीने सांगितला थरकाप उडवणारा अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.