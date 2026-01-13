'घाणेरडं वॉशरुम, घाणेरडा वास' पुण्याच्या बालगंधर्व रंगमंदिराची दयनीय अवस्था, अमृताने व्हिडिओतून दाखवली सत्य परिस्थिती

Amruta Deshmukh slams Balgandharva Rangmandir Authorities: पुणे म्हटलं की, नाटकांसाठी गर्दी करणारा प्रेक्षक वर्ग. सिनेमापेक्षा प्रेक्षकांचा आजकाल जास्त कल हा नाटकांमध्ये पहायला मिळतोय. परंतु अनेक दिवसापासून नाटकाच्या स्वच्छतेबाबतचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. अनेक मोठे कलाकार येतात. नाटक करतात, स्वच्छतेबाबत सुधारणा करण्याची विनंती करतात. पंरतु त्या गोष्टा हव्या तितक्या गाभिर्याने घेतल्या जात नाही. अनेक सेलिब्रिटी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करुन याबद्दल खंतही व्यक्त करतात. .दरम्यान अशातच मराठी लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता देशमुखने एक व्हिडिओ शेअर करत नाट्यगृहाच्या स्वच्छतेबाबात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय. अभिनेत्री अमृता देशमुख पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर इथ 'नियम व अटी लागू' या नाटकाच्या प्रयोगाला आली होती. तिथल्या नाट्यगृहाची परिस्थिती आणि अस्वच्छतेबाबत तिने व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिने सत्य परिस्थिती दाखवून दिलीय. .Amruta deshmukhने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कलाकार येतात, मनापासून प्रयोग करून जातात, म्हणून त्यांना असं गृहित का धरायचं? साडीत उंदीर काय जातो, डास काय चावतात, रसिक प्रेक्षकही नाटकाच्या प्रेमापोटी येतात. परंतु सगळ्यांना असं गृहीत धरायचं? ही परिस्थिती नक्की कधी बदलणार आहे. आणि पुण्याच्या नावाजलेल्या नाट्यगृहाची ही अशी अवस्था आहे. काय बोलणार?'.Videoमध्ये Amruta deshmukh म्हणतेय की, 'पुण्यात असे किती नाट्यगृह आहेत ज्यांचे वॉशरुम्स स्वच्छ असतात. तसंच बॅकस्टेजला जाताच घाणेरडा वास येतो. VIP रुम देखील स्वच्छ नसतात. तर प्रयोगाच्या पाच मिनिटं आधी कर्मचारी स्वच्छता करण्यासाठी येतात.' दरम्यान याचवेळी अमृताने वॉशरुम स्वच्छ करतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय.'.हा video पाहून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी Amruta deshmukhच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत अस्वच्छतेबाबत आपलं मत व्यक्त केलय. दरम्यान बालगंधर्व रंगमंदिर हे त्याच्या अस्वच्छतेमुळे पुन्हा चर्चेत आलं आहे. आता यात काय सुधारणा होते का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..वास्तव की भ्रम? मानसशास्त्रीय थ्रिलर ‘केस नं. ७३’मध्ये अशोक शिंदेंचा दमदार कमबॅक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.