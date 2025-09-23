Premier

अमृता खानविलकरला देखील आहे PCOD; अभिनेत्री कशी घेते स्वतःची काळजी? म्हणाली, 'उपवास करून...

Amruta Khanvilkar Pcod Journey: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने तिला पहिल्यांदाच तिला पीसीओडी असल्याचं सांगितलंय.
Payal Naik
आपल्या अभिनयाने आणि नृत्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर प्रेक्षकांची आवडती आहे. अमृताने 'चंद्रमुखी' चित्रपटातून प्रेक्षकांना वेड लावलं. या चित्रपटामुळे तिच्या करिअरला चार चांद लागले. तिने मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतदेखील आपली छाप पाडली. ती फिटनेसच्या बाबतीतदेखील अतिशय सजग आहे. ती सोशल मीडियावरदेखील प्रचंड सक्रीय असते. मात्र अमृताला ८ वर्षांपूर्वींओ पीसीओडीचं निदान झालं होतं. तेव्हापासून ती स्वतःची कशी काळजी घेते याबद्दल तिने तिच्या युट्युब चॅनेलवर सांगितलं आहे.

