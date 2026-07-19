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अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांच्या आईची हजारोंची सायबर फसवणूक; वर्षभराने पोलिसांनी परत मिळवून दिली रक्कम

BHARGAVI CHIRMULE MOTHER CYBER FRAUD:मराठी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांच्या आईची MNGL गॅस बिलाच्या नावाखाली ३५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक झाली होती.
BHARGAVI CHIRMULE MOTHER CYBER FRAUD

BHARGAVI CHIRMULE MOTHER CYBER FRAUD

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ONLINE BANK FRAUD AGAINST ACTRESS FAMILY: मराठी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले हिची आई सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या. परंतु वारजे पोलिसांनी कारवाई करत जवळपास वर्षभराने ३५ हजार रुपयांची रक्कम पुन्हा परत मिळवून दिलीय.

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