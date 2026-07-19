अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांच्या आईची हजारोंची सायबर फसवणूक; वर्षभराने पोलिसांनी परत मिळवून दिली रक्कम

ONLINE BANK FRAUD AGAINST ACTRESS FAMILY: मराठी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले हिची आई सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या. परंतु वारजे पोलिसांनी कारवाई करत जवळपास वर्षभराने ३५ हजार रुपयांची रक्कम पुन्हा परत मिळवून दिलीय. .माहितीनुसार मागीलवर्षी ऑगस्ट महिन्यात भार्गवी चिरमुले यांच्या मातोश्रींना MNGL गॅस कनेक्शनच्या बिलासंदर्भात एक व्हिडिओ कॉल आला होता. कॉल करणाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे सुचनांचं पालन करत असताना सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या बँक खात्यातून ३५ हजार रुपये परस्पर काढून घेतले. .दरम्यान या प्रकरणाची तक्रार सायबर पोलिसांकडे करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण वारजे पोलिस ठाण्याकडे गेले. वारजेतील सायबर पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि तपासाच्या आधारे फसवणूक करणाऱ्यांच्या बँक खात्याचा माग काढला. संबंधित बँक खातं फ्रीज करून फसवणुकीची रक्कम सुरक्षित करण्यात आली. यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून ती रक्कम तक्रारदारांना परत देण्यात आली. .भार्गवी चिरमुले आणि त्यांच्या आईने रक्कम स्वीकारली आणि पोलिसांचे आभार मानले. दरम्यान या घटनेनंतर पोलिसांनी नागरिकांना अनोळखी व्हिडिओ कॉल, लिंक आणि अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगणाऱ्या व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन केलय. .घटस्फोटानंतर 12 वर्षांनी जेनिफर विंगेटनं पुन्हा केलं लग्न, पतीसोबत Liplock, लग्नातील व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.