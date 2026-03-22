"ते जुने गाऊन मी सिनेमात वापरले" भार्गवीने सांगितला वन रूम किचन सिनेमाचा खास किस्सा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील हरहुन्नरी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुलेने सगळ्यांचं मन जिंकलं आहे. आजवर भार्गवीने अनेक नाटक, मालिका आणि सिनेमामध्ये काम केलं आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या गाजलेल्या सिनेमाचा खास अनुभव शेयर केला..भार्गवीने नुकतीच सकाळच्या सेलिब्रिटी गप्पाटप्पा पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिचा गाजलेला आणि खूप कौतुक झालेला सिनेमा वन रूम किचनची खास आठवण सांगितली. काय म्हणाली भार्गवी जाणून घेऊया. ."माझी आई आजही वन रूम किचन हा सिनेमा पाहते. ती कितीही वेळा पाहते. तिला तो सिनेमा पाठ झाला आहे तरीही ती पाहते. सगळ्यांना तो सिनेमा आवडतो कारण, कित्येकांनी आपली आई तशी पाहिली आहे, वहिनी तशी पाहिली आहे. आपण स्वत म्हणजे मुंबईत राहणारा प्रत्येक माणूस घर घेण्याच्या स्वप्नातून गेला आहे. ती प्रत्येकाची धडपड खरी आहे. "."टिळेकरांच कौतुक की त्यांनी खूप खरं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. aamhआम्ही खऱ्या चाळीत सिनेमाचं शूट केलं. त्या सिनेमाचं कास्टिंगही खूप सुंदर आहे. ते खऱ्या चाळीतील लोक वाटतात. भागीरथी या पुण्यातील बुधवार पेठेतील चाळीत आम्ही शूट केलं आहे. मी आणि भरतने आधी एकत्र काम केलं होतं त्यामुळे आमचा बॉन्ड चांगला होता. कधी कधी साधं निर्माण करण कठीण असतं. तो साधेपणा अनेक लोकांना भावला."."मला तर टिळेकरांनी विचारलेलं की तुझ्या आईचे वापरलेले एकदम साधे गाऊन आहेत का ? माझी आई तिचे जुने झालेले गाऊन टाकून देणार होती. मी तिला थांबवलं आणि सांगितलं की टिळेकरांनी मागितले आहेत. माझी आई म्हणाली चांगले तरी ने पण मी म्हटलं त्यांना असेच जुने हवे आहेत. इतकं आम्ही साधं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.".