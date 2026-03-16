'पहिली बिअर मला माझ्या वडिलांनी पाजली' अभिनेत्री भारती आचरेकरचं वक्तव्य, म्हणाल्या...'माझे वडील युपीचे होते आणि त्यांनी...'

BHARTI ACHREKAR TALKS ABOUT FAMILY: आई आणि मुलींच्या नात्यावर आधारित तिघी सिनेमामुळे अभिनेत्री भारती आचरेकर सध्या चर्चेत आहेत. दरम्यान तिघी सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अनेक ठिकाणी त्या मुलाखती देताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच भारती आचरेकर यांनी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय. त्यांनी मुलाखतीत त्यांच्या आई-वडिलांबद्दल सांगितलय. .काही दिवसापूर्वी भारती आचरेकर आणि सोनाली कुलकर्णी यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांना 'आई' हे व्यक्त होण्याचं किती माध्यम राहिलं आहे तुमच्यासाठी? असं विचारण्यात आला. त्यावर भारती आचरेकर म्हणाल्या, 'एकतर माझी आई खुप कडक होती. तिला शांत राहायला आवडायचं. परंतु आम्हाला ती मनमोकळेपणानं बोलू द्यायची. म्हणजे खून करुन आलात तरी घरी सांगू शकता, इतकं मोकळं वातावरण घरात होतं. कोणतीच गोष्ट लपवायचं नाही. कोणाशी लपडं असेल तर बिनधास्त सांगू शकत होतो.'.वडिलांबद्दल सांगताना भारती म्हणाल्या, 'माझे वडील खुपच कुल होते. ते युपीचे होते आणि आई पुण्याची. मी माझं पहिलं नाटक वयाच्या १७ व्या वर्षी केलं. मला सवयच नव्हती, माझी तब्येत बिघडायची. तेव्हा पहिली बिअर मला माझ्या वडिलांनी पाजली. पण त्यांना माहित होतं आम्ही असं काही करणार नाही. त्यामुळे खूप मोकळं वातावरण होतं.'.दरम्यान 'तिघी' हा सिनेमा ६ मार्च रोजी प्रदर्शित झाला आहे. आई आणि मुलींची गोष्ट या सिनेमातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्यात आलीय. या सिनेमामध्ये भारती आचरेकरसह सोनाली कुलकर्णी, नेहा पेंडसेही मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे.