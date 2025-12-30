एक सूप मी ८ दिवस प्यायचे, तुझ्यात जीव रंगला मालिकेतील वहिनीसाहेबांनी सांगितला कठीण काळ, अभिनेत्री म्हणाली...'मी रिक्षाने सुद्धा...'

तुझ्यात जीव रंगला मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री धनश्री काडगावर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने मालिका सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तुझ्यात जीव रंगला मालिकेतील तिचं वहिनीसाहेब हे पात्र प्रचंड गाजलं. याच पात्राने तिला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवलं. दरम्यान नुकतीच धनश्रीने एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या स्ट्रगलबद्दल सांगितलंय. .धनश्रीनं अभिजात मराठी या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. या मुलाखतीमध्ये बोलताना तिने तिच्या कठीण काळाबद्दल सांगितलं आहे. मिडल क्लास घरातून आल्याने पैशाचं खुप महत्त्व असल्यानं तिनं सांगितलं. पैशाची बचत करण्यासाठी तसंच मुंबईत घर घेण्यासाठी ती खुप काटकसर करायची असं तिने मुलाखतीत सांगितलं..धनश्री बोलताना म्हणाली की, 'मी सगळीकडे बसने किंवा ट्रेननं जायचे. मी रिक्षाने कधीच जायचे नाही. मी जेवढा पैसा सेव्ह करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी मी पेईंग गेस्ट म्हणून सुद्धा राहिले. एक सुप मिळतं. ज्यामध्ये दोन बाऊन सुप होतं. ते सुप मी आठ आठ दिवस पुरवाचे. पाणी घालून घालून प्यायचे. तोच माझा डिनर असायचा.' .पुढे बोलातना धनश्री म्हणाली, 'तेव्हा मला असं कोणी सांगितलं नव्हतं की, पैसे वाचव वगैरे.. मी हे कधीच कोणाला सांगायचे नाही. पण मी पैसे सेव्ह व्हावे यासाठी हे करायचे. कारण माझ्यासाठी पैसा खुप महत्त्वाचा आहे. कारण माझ्या घरी खुप पैसा होता असं काही नव्हतं. मी अत्यंत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगी आहे.'.'आईवडिलांनी आमच्यासाठी केलेली धडपड मी पाहिली आहे. त्यांनी आम्हाला शिक्षण देत एक एक कलाही शिकवल्या. माझा भाऊ सुद्धा उत्तम गाणी गातो. मलाही क्लासिकल डान्स येतो. यासाठी होणारा खर्च, त्यांची धडपल, स्ट्रगल सगळं मी पाहिलय. तेव्हाच मी ठरवलेलं की, पैसे सेव्ह करायचे आणि छान रहायचं.'.अरशद वारसीला 'मुन्ना भाई'तील 'सर्किट' रोल करण्याची इच्छाच नव्हती, वाटलेलं करिअर बरबाद होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.