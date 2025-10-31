म्हणून मी नवऱ्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाही... लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने सांगितलं कारण

कलाकार म्हटलं की चाहत्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घ्यायचं असतं. कलाकारदेखील त्यांच्या आयुष्याबद्दल चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसतात. मात्र यात काही मोजके कलाकार आहेत जे त्यांच्या कुटुंबासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाहीत. त्यामागे त्यांची त्यांची अशी काही कारणं असतात. मात्र चाहते त्यांना कायम त्याबद्दल विचारणा करताना दिसतात. अशीच छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री दीप्ती केतकर हीदेखील तिच्या कुटुंबासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाही. आता तिने त्यामागचं कारण सांगितलंय..'एकापेक्षा एक', 'दुहेरी', 'येऊ कशी तशी मी नांदायला' अशा मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री दीप्ती केतकर हिने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझ्या नवऱ्याला आवडत नाही. एका पेक्षा एक’मध्ये त्याला, आई आणि मायराला आणि माझ्या आईला बोलावलं होतं. त्यानंतर त्याला खूप लोक ओळखू लागले होते, कारण तो प्लॅटफॉर्म मोठा होता. तो म्हणतो की, तुझं काम आहे, ते तुझं श्रेय आहे, ती तुझी मेहनत आहे. माझी मुलगीदेखील तशीच आहे. मी इन्स्टाग्रामवर जरी फोटो टाकला तरी लगेच डिलिट करते. लोकं म्हणतात की, रोमित सर आणि मायराचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत नाही, आईंचा टाकते. पण, या दोघांनाही आवडत नाही. ते म्हणतात की, आम्ही कॅमेराच्या मागे बरे आहोत, समोर नाही.'.यासोबतच तिने ट्रोलिंगवर देखील भाष्य केलं. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'जर कामाविषयी ट्रोलिंग केलं तर ठीक आहे. सोशल मीडियामुळे असं झालं आहे की, लोकांना कोणाबद्दलही बोलायचं असतं किंवा लिहायचं असतं, मात्र तो माणूस त्यामागे किती मेहनत करतोय हे माहीत नसतं. आपल्या इंडस्ट्रीतील सर्वांबद्दल मला कौतुक आहे, कारण सगळे मेहनत करत आहेत. आता कामाबद्दल ट्रोलिंग केलं तर मग ठीक आहे, पण कामापेक्षा जास्त माझ्या केसांबद्दल केलं तर माझ्या पात्राला लोकप्रियता मिळते, त्यामुळे मी आनंदी आहे, काय विचार करायचा.'.ती पुढे म्हणाली, 'कमला मालिकेत मी जेव्हा काम करत होते, त्यावेळी एका वर्तमानपत्राने माझ्याबद्दल चुकीचं लिहिलं होतं, तेव्हा मला वाईट वाटलं होतं. पण, मला वाटतं की मी लहान होते. आता काम केल्यानंतर तो समजूतदारपणा आला आहे की अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. लोक तर बोलणारच. मी माझ्या बऱ्याच मैत्रिणींना किंवा माझ्या सासुबाईंच्या मैत्रिणींना सांगते की, यूट्यूबवरील सगळ्याच गोष्टी खऱ्या नसतात.' ....म्हणून अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेने मुंबई कायमची सोडली; स्वतः कारण सांगत म्हणाली, 'मी जुहूवरुन सगळीकडे...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.