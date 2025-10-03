लगाच्या १२ वर्षानंतर घेतला घटस्फोट; आता मुलाचा एकट्याने सांभाळ करतेय मराठी अभिनेत्री; , म्हणते- त्याला माझी गरज...

बॉलिवूडसोबतच आता अनेक मराठी कलाकार आपल्या पार्टनरपासून वेगळे राहत आहेत. गेल्या महिन्याभरात दोन कलाकारांनी घटस्फोटाची घोषणा केली. त्यात अभिनेत्रींचाही समावेश होता.आता अशाच एका अभिनेत्रीने एकट्याने मुलाला संभाळण्याबद्दल वक्तव्य केलं आहे. ही अभिनेत्री आहे छोटा आणि मोठा पडदा गाजवणारी स्मिता शेवाळे. स्मिता तिच्या 'आभास हा' या गाण्यासाठी आजही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. स्मिताने २०१३ रोजी निर्माता राहुल ओडकशी लग्नगाठ बांधली होती. मात्र लग्नाच्या १२ वर्षानंतरत्यांनी घटस्फोट घेतला. सध्या स्मिता तिचा मुलगा कबीर याचं एकट्याने पालनपोषण करतेय. याबद्दल ती सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत बोलली आहे. .या मुलाखतीत बोलताना स्मिता म्हणाली, 'कबीर हे माझं पूर्ण विश्वच आहे. तो अजून लहान आहे तोपर्यंत त्याला मी हवी आहे. खरं सांगायचं तर मला तो जास्त हवा आहे. त्यामुळे त्याची किती गरज आहे मला माहित नाही पण माझी खूप गरज आहे. मला वाटतं मी आई झालीये तर मला तो आईपण पूर्ण अनुभवता आलं पाहिजे. तो जसा मोठा होतोय ती ती स्टेज वेगळी आहे. एखादा क्षण सुटला तर पुन्हा येणार नाही. टीनएजनंतर त्यांचं स्वत:चं आयुष्य सुरु होतं तोपर्यंत त्याला आई हवीये. मी त्याच्याकडून खूप काही शिकतही असते. कधी कधी त्याच्या बोलण्यातून मला माझे बाबाच बोलतायेत असा भास होतो.' .ती पुढे म्हणाली, "मी अनेकदा त्याला सेटवर घेऊन जाते. नवीन सिनेमाची स्क्रिप्टही मी त्याच्यासमोर वाचते. मी काय काम करते याबद्दल त्याला नेहमीच आतुरता असते. तसंच तो इतक्या लहान वयातही खूप समजूतदार आहे. आपल्या आईने हा वेळ आपल्यासाठी दिला आहे. यासाठी तिने करिअरमधल्या काही गोष्टींचा त्यागही केला आहे याची जाणीव त्याला असते. म्हणून तो मला खूप धीर देतो. जेव्हाही काम असतं तेव्हा तो सगळं त्याचं त्याचं करतो. तू माझी काळजी करु नकोस, तू कामाला जा असं म्हणतो. मुलांना हे शिकवावं लागत नाही तर त्यांच्यात ते आपसूक येतं.'.स्मिता अभिनयासोबतच स्वतःचं युट्यूब चॅनेलदेखील चालवते. ती दिग्पाल लांजेकरांच्या आगामी 'अभंग तुकाराम' सिनेमात दिसणार आहे. यापूर्वी ती 'मुरांबा' मालिकेत दिसली होती. मात्र तिने अचानक मालिकेतून एक्झिट घेतली होती. .आईशिवाय वाढलेली तू... सायलीचा अपमान होताच भडकणार प्रतिमा; प्रियाच्या कानशिलात लगावणार, आजच्या भागात काय घडणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.