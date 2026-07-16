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'ईशा मालिका सोडते हे ब्रीदवाक्यच झालंय? ईशा केसकर स्पष्टीकरण देत म्हणाली...'पहिली मालिका सोडली कारण बाबांना कॅन्सर...'

ISHA KESKAR QUITS LAKSHMICHYA PAULANI: 'लक्ष्मीच्या पाऊलांनी' मालिका सोडल्यानंतर अभिनेत्री ईशा केसकरने पहिल्यांदाच मौन सोडलं. वडिलांचा कॅन्सर, स्वतःची प्रकृती, सलग शूटिंग आणि मानसिक तणाव याबाबत तिने स्पष्टपणे भूमिका मांडली.
ISHA KESKAR

ISHA KESKAR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

EESHA KESKAR FATHER CANCER REVELATION: स्टार प्रवाह वाहिनीवर 'लक्ष्मीच्या पाऊलांनी' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या मालिकेत अभिनेत्री ईशा केसकरने कला ही मुख्य भूमिका साकारली होती. ईशाने मालिकेतून एक्झिट घेताच महिन्याभरात या मालिकेनं प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. याबद्दल तिने सविस्तर स्पष्टीकरण देत स्वत:ची बाजू मांडली आहे.

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