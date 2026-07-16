भूमिकेसाठी कलाकाराने कपडेही काढावेत पण... 'त्या' सीन्सवरून स्पष्टच बोलली ईशा केसकर, म्हणाली- माझ्याकडे असे प्रोजेक्ट आले तेव्हा...

काही महिन्यांपूर्वी 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका बंद झाली. मात्र ही मालिका बंद होण्यापूर्वी यातील मुख्य नायिका ईशा केसकर हिने मालिका सोडली होती. त्यामुळे तो मुद्दा चांगलाच गाजला होता. तिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. त्यामुळे तिच्या मालिकेला टीआरपीमध्ये स्थान मिळतंच. यापूर्वी तिच्या 'जय मल्हार' मधील बानू असुदे किंवा 'माझ्या नवऱ्याची बायको'मधील शनाया असो. तिच्या पात्रांची कायमच चर्चा होते. मात्र खऱ्या आयुष्यात ईशाने स्वतःची काही तत्व आणि नियम ठेवले आहेत. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत ईशाने तिचे विचार स्पष्टपणे सांगितले आहेत. .ईशाने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आयुष्यात आपण काही तत्त्व आवर्जून पाळतो…या तत्त्वांमुळे कधी कोणत्या भूमिकेसाठी नकार दिला आहे का?” ईशा केसकर यावर ‘राजश्री मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाली, “हो…असे एक-दोन प्रोजेक्ट होते. तिथे मला सांगत होते की, तुम्हाला स्विमिंग पूलमध्ये जावं लागेल. अर्थात ती भूमिका अशी काही नव्हती…फक्त ऑब्जेक्टिफिकेशन त्यांना ते करायचं होतं. .ईशा पुढे म्हणाली, 'मी वेगळ्या धाटणीची अभिनेत्री आहे…प्रेक्षकांसाठी माणसाने नग्न असायला हवं या विचारांची मी आहे. तुमच्या भूमिकेसाठी जर त्या पॉइंटला कपडे काढणं गरजेचं असेल…तर ते कलाकाराने केलंच पाहिजे… स्त्री किंवा पुरुष असा भेद न करता! पण, तुम्ही मला विनाकारण ऑब्जेक्टिफिकेशन करायला लावत असाल…तर मी तुमच्या दारातही परत येणार नाही.'.ती पुढे म्हणाली, '“माझे काही प्रश्न असतात…त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जर मला समोरच्या टीमकडून मिळत असतील, तर भूमिका मी पूर्णपणे निभावून दाखवेन. एकंदर काय तर कथेची गरज असेल तर मी काहीही करेन पण, उगाचच काहीतरी करणार नाही. सॉरी…गेले ते दिवस! आधी मी कदाचित अशा भूमिका केल्या असत्या…कारण तेव्हा मला फार कळत नव्हतं. पण, आता नाही.' .'पापा' किंवा 'डॅडी' नाही तर आमिर खानला 'या' नावाने हाक मारतो सावत्र मुलगा क्वीन; आमिरची मुलं सावत्र आईला काय म्हणतात? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.