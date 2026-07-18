ऋषी सक्सेनाच्या प्रेमात कशी पडली ईशा केसकर? म्हणाली...'माझा जो कफर्ट...'

EESHA KESKAR AND RISHI SAXENA LOVE STORY: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा केसकर हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील खुलासे तसंच मालिका सोडण्याबाबत कारण सांगितलं आहे. यावेळी तिने ऋषी सक्सेनासोबतच्या रिलेशनशिपबाबत सुद्धा प्रतिक्रिया दिलीय. 'माझा जो कफर्ट आहे त्या हिशोबाने मी प्रेमात पडले. वडिल गेल्यावरही तो माझ्यासोबत खंबीर उभा होता ' असं तिने म्हटलय. .काहे दिया परदेस या मालिकेतून ऋषी सक्सेना घराघरात पोहचला. सुरुवातीला तो मॉडेलिंक करत होता. त्यानंतर वडिलांच्या सांगण्यावरून त्याने अभिनय करण्यास सुरुवात केली. त्याने नाटकात काम केलं. त्यानंतर मित्राच्या सांगण्यावरून काहे दिया परदेससाठी ऑडिशन दिली. त्याची त्या मालिकेतील शिवची भूमिका प्रचंड गाजली. त्यानंतर ऋषी फत्तेशिकस्त, सुभेदार या सिनेमांमध्येही पहायला मिळाला..चला हवा येऊ द्याच्या सेटवर ऋषी आणि ईशाची पहिली भेट झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. गेल्या ९ वर्षांपासून ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहताय. ईशाने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने ऋषीसोबतच्या नात्याबद्दल सांगितलय. .ईशा म्हणाली, 'मी ऋषीच्या प्रेमात पडले ती भाषा पाहून नाहीतर तो माणूस म्हणून कसा आहे? माझं आणि त्याचं काय मॅच होतं? माझा कफर्ट काय आहे? या हिशोबाने मी प्रेमात पडले. कोविडच्या काळात माझे वडिल गेले. तेव्हा माझ्यासोबत तो कायम उभा होता. त्याने त्या काळात मला कधीच एकटं वाटू दिलं नाही. मित्र म्हणून त्याच्यावर प्रेम होतचं'.'तो एका हेल्दी कुटुंबात वाढलेला मुलगा होता. त्याला नेहमीच त्याच्या आईबाबांचा पाठिंबा होता. भावनिक सपोर्ट सुद्धा होता. तो माझ्यासाठी मराठी भाषा शिकला. मी त्याला काही शिकवलं नाही. मी भांडायचे त्याच्याशी. तेव्हा तो ऐकून ऐकून हळुहळू शिकला. मग मी पुढाकार घेत मराठी उच्चार वगैरे शिकवलं.'.घटस्फोट पाहिले, नाती तुटताना पाहिली... लग्नाआधीच ऋषी सक्सेनासोबत लिव्ह-इनमध्ये का राहते ईशा केसकर? स्वतः सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.