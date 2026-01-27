अक्षय खन्नाच्या सिनेमात काम करण्यास मराठी अभिनेत्रीने दिलेला नकार ; आता होतोय पश्चाताप

Entertainment News : सध्या बॉलिवूडमध्ये सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला अभिनेता म्हणजे अक्षय खन्ना. अक्षय खन्नाने त्याच्या सुरुवातीच्या करिअरमध्येही अनेक उत्तम सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. त्यातीलच एक सिनेमा म्हणजे दिल चाहता है. या सिनेमात अनेक लोकप्रिय कलाकारांनी काम केलेलं. पण एका मराठी अभिनेत्रीही या सिनेमाची ऑफर मिळाली होती. .दिल चाहता है या सिनेमात अक्षय खन्ना, प्रीती झिंटा, आमिर खान, डिंपल कपाडिया, सोनाली कुलकर्णी आणि सैफ अली खान यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. फरहान खानने या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या सिनेमातील गाणी सुपरहिट झाली होती. .पण यापूर्वी दिल चाहता है सिनेमाची ऑफर ईशा कोप्पीकरवाटप ला देण्यात आली होती. बॉलिवूड बबलला दिलेल्या मुलाखतीत तिने याविषयी खुलास केला. या सिनेमासाठी तिने नकार दिल्याचा तिला पश्चाताप होत असल्याचं तिने सांगितलं. ."दिल चाहता है ला नकार देणं ही माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात मोठी खंत आहे. मी प्यार इश्क मोहोब्बत हा सिनेमा त्यापूर्वी साईन केला होता. मी त्या निर्मात्याला सांगू शकले असते की मला दिल चाहता है या सिनेमात काम करायचं आहे म्हणून मी या सिनेमातून बाहेर पडत आहे. पण त्यावेळी मला मार्गदर्शन करायला कुणीच नव्हतं. मी तत्त्वांच्या बाबतीत अतिशय काटेकोर आहे. एकदा शब्द दिला की पाळते."."मी त्यांचा विश्वासघात करू शकत नव्हते. पण मला असं वाटतं की मी काहीतरी जुगाड करायला पाहिजे होता. एक तर मी दोन्ही चित्रपट करायला पाहिजे होते किंवा दिल चाहता है ची निवड करायला पाहिजे होती. प्यार, इश्क, मोहोब्बत तितकासा चालला नाही पण दिल चाहता है गाजला. सोनाली कुलकर्णीने या सिनेमात साकारलेली भूमिका मी करणार होते." असं ती पुढे म्हणाली. .नात्यांच्या गुंत्यातील मनोव्यापार उलगडणाऱ्या ‘माया’चा टीझर प्रदर्शित!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.