सुंदर मराठी नायिकेचं अपघातात बिघडलं सौंदर्य, नवऱ्याने सख्ख्या बहिणीशी लग्न करत दिला धोका ! मृत्यूवेळीही पडल्या एकट्या

Marathi Entertainment News : भारतीय इंडस्ट्रीमध्ये आजवर अनेक नायिका होऊन गेल्या आहेत. यातील काहींचं आयुष्य अत्यंत संघर्षाने भरलेलं होतं. यातीलच एक मराठी अभिनेत्री म्हणजे ललिता पवार. पडद्यावर ग्लॅमरस आयुष्य दाखवणाऱ्या ललिता यांचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र अनेक अडचणींनी भरलेलं होतं. .शूटिंगदरम्यान घडलेल्या एका घटनेने ललिता पवार यांचं आयुष्य बदललं. मूळ अत्यंत सुंदर असलेला चेहरा बिघडला आणि त्यानंतर त्यांना निगेटिव्ह भूमिका साकारल्या. जाणून घेऊया ललिता यांच्या आयुष्याविषयी. .ललिता पवार यांनी 70 वर्षांहुन अधिक काळात 700 हुन अधिक सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. ललिता यांचा जन्म 18 एप्रिल 1916 ला नाशिकमधील येवला इथे झाला. त्यांचं कुटूंब श्रीमंत होते. त्यांचं मूळ नाव अंबा लक्ष्मणराव सगुण. त्यांचे वडील रेशीम आणि कापसाचे व्यापारी होते. तर लहानपणापासून ललिता यांना अभिनयाची आवड होती. .1940 मध्ये ललिता पवार एक अत्यंत सुंदर आणि लोकप्रिय नायिका होत्या. 1942 मध्ये जंग ए आझादी सिनेमादरम्यान सहकलाकार भगवान दादा यांना ललिता यांना कानाखाली मारायची होती. त्यांनी त्यांच्या कानाखाली एवढ्या जोरात मांडली की ललिता यांच्या डाव्या डोळ्याची नस फाटली. त्यातच त्यांच्यावर चुकीचे उपचार झाले. त्यांच्या चेहऱ्याला एका बाजूला अर्धांगवायूचा झटका बसला. त्यामुळे त्यांचा एक डोळा कायमचा निकामी झाला. .अत्यंत सुंदर दिसणाऱ्या नायिकेची हे करिअर संपवणारी घटना होती. पण ललिता यांनी हार मानली नाही. त्यांनी पुनरागमन केलं सहकलाकार, खलनायिका आणि चरित्र भूमिकांमधून. फक्त हिंदीच नाही तर मराठी आणि गुजराती सिनेमांमध्येही त्यांनी काम केलं. त्यांनी साकारलेल्या अनेक भूमिका विशेष गाजल्या. .ललिता पवार यांचं पहिलं लग्न गणपतराव पवार यांच्याशी झालं पण ते लग्न टिकलं नाही. गणपतराव यांनी ललिता यांना धोका देत ललिता यांच्या सख्ख्या धाकट्या बहिणीशी लग्न केलं. याचा खूप मोठा धक्का त्यांना बसला. त्यानंतर काही वर्षांनी ललिता यांनी राजप्रकाश गुप्ता या निर्मात्यांशी लग्न केलं. .ललिता यांना मुलं नव्हतं. राजप्रकाश यांच्या निधनानंतर त्या एकट्या राहू लागल्या. अखेरच्या काळात त्यांना तोंडाचा कर्करोग झाला. 24 फेब्रुवारी 1998 ला पुण्यात त्यांचं निधन झालं. पण या अखेरच्या क्षणीही त्या एकट्या होत्या. घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्यावर दरवाजा तोडण्यात आला तेव्हा त्यांचं निधन झाल्याचं उघड झालं. एका उत्तम अभिनेत्रीचा शेवट मात्र अत्यंत वाईट झाला.