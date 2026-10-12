लावणीची लय, अभिनयाची जादू अन् अजरामर भूमिका; मधू कांबीकर यांची एक्झिट, मराठी कलाविश्वावर शोककळा

MADHU KAMBIKAR LAVANI DANCER AND ACTRESS CAREER: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचा प्रदीर्घ आजारानं निधन झालय. पुण्यातील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी आपल्या अभिनयानं आणि लावणीच्या अदाकारीनं अनेक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. आई, सासू अशा वेगवेगळ्या भूमिकांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आल्यानं त्यांचं संपूर्ण आयुष्य बदलून गेलं. .मराठी सिनेसृष्टीत त्यांचं मोलाचं योगदान आहे. त्यांनी सिनेमांमध्ये आपल्या सहज अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडली. आपल्या लावणीच्या अदाकारीतून तसंच लावणी सादर करतानाची खास शैलीने प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली. झपाटलेला, डेबू, माझा छकुला, बिनकामाचा नवरा यासारख्या सिनेमांमधून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. सासू, आई, आजी अशा भूमिका त्यांनी साकारल्या. .२७ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये माटुंगा इथल्या यशवंत नाट्यमंदिरात आयोजित 'लावण्य संगीत' कार्यक्रमात त्यांनी तब्बल १२ वर्षांनी नृत्य सादर केलं. नृत्य करताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं. प्रकृती साथ देत नसतानाही त्यांनी जिद्दीनं भैरवाचं सादरीकरण केलं. परंतु मेकअप रुममध्ये त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला. त्यांचा उजवा हात पुर्णपणे बधिर झाला..झी चित्र गौरव पुरस्कार सोहळ्यात त्यांना २०१८ मध्ये जीवनगौवर जाहीर झाला. परंतु तब्येतीमुळे त्या सोहळ्याला उपस्थित राहू शकल्या नाही. त्यांच्या वतीन सुनेनं म्हणजेच शीतल जाधव यांनी पुरस्कार स्वीकारला. .“या कलियुगात प्रत्येक स्त्रीला…” महिलांसाठी तारिणी घेणार नारायणीचा अवतार; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.