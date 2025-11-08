प्राजक्ता माळी आणि नितीन वैद्य यांच्यात कसं निर्माण झालं क्रिएटिव्ह केमिस्ट्रीचं नातं? ‘फुलवंती’ नंतरचा पहिला कॉल अन्..

प्राजक्ता माळी-नितीन वैद्य मनोरंजन विश्वातील या दोन कलाकारांची गोष्ट केवळ त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीपुरती मर्यादित नाही, तर त्यांच्या आयुष्यातील अनमोल मैत्रीचीसुद्धा आहे. विविध कला माध्यमांमधून आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणारी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आणि अनेक यशस्वी चित्रपटांचे निर्माते नितीन प्रकाश वैद्य यांच्या मैत्रीतला विश्वास आणि स्नेह, त्यांच्या नात्याची खरी ओळख अधोरेखित करतो. त्यांच्या या मैत्रीबद्दल प्राजक्ता म्हणाली, ‘‘२०२३ मध्ये एका चित्रपटाच्या निमित्ताने आमची भेट झाली. त्यावेळेस स्क्रीप्टवर वगैरे चर्चा करताना आमच्या लक्षात आलं, की फिल्ममेकिंगकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन बऱ्याच अंशी सारखा आहे, तेव्हा आपल्याला एकत्र काम करायला हवं. पुढे मी ‘फुलवंती’मध्ये व्यग्र झाल्यानं आमचं नंतर फार बोलणं नाही झालं; पण फुलवंती पाहिल्यावर मला आलेला पहिला कॉल त्यांचा होता.’.तिला थांबवत नितीन म्हणाले, ‘‘निर्माती म्हणून पहिलाच चित्रपट असूनही तिनं दाखवलेलं धाडस आणि जिद्द वाखाण्याजोगीच होती. आज चाळीस चित्रपट केल्यानंतर मला समजू शकतं, की काय लेव्हलला काम करावं लागतं. एवढा मोठा प्रोजेक्ट स्वतंत्रपणे घडवून आणणं, अडचणींवर मत करत नेटानं काम करणं हे तिच्यातले गुण मला भावले. चित्रीकरण सुरू असल्यापासून तिची होणारी तारेवरची कसरत मी पाहत होतो. तिनं चित्रपट नुसता चांगला बनवलाच नाही, तर उत्तम प्रकारे तो प्रेक्षकांपर्यंत पोचवला हे मला जास्त महत्त्वाचं वाटतं. शिवाय तिचं वाचन दांडगं आहे. ती क्राफ्टचा पूर्ण अभ्यास करते हेही लक्षात आलं. त्यानंतर आम्ही एकत्र काम करता येईल अशा प्रोजेक्टवर गांभीर्यानं विचार करायला सुरुवात केली आता आम्ही दोन, तीन स्क्रिप्ट्स शॉर्टलिस्ट केल्या आहेत. लवकरच काहीतरी फायनल होईल.’’.Palghar Crime : दारू पिऊन बापाने घातला धिंगाणा, अल्पवयीन मुलाने डोक्यात मुसळ घालून केलं बापाला ठार; पालघरमधील मोखाड्याची घटना!.‘‘मला त्यांची सगळ्यात जास्त आवडणारी गोष्ट म्हणजे ते कुल्याही गोष्टीवर खूप प्रांजळ मत देतात. जे आमच्या क्षेत्रात दुर्लभ आहे. आम्ही भेटलो, की चित्रपटांविषयीच बोलतो. एखाद्या प्रोजेक्टकडे व्यक्तिगत फायद्याच्या दृष्टीने न बघता एक प्रोजेक्ट म्हणून बघणं हे मी त्यांच्याकडून शिकतेय. त्यांचा वीस वर्षाचा अनुभव नवी निर्माती म्हणून मला खूप काही शिकवून जातो,’’ प्राजक्ता सांगत होती. त्यावर नितीन म्हणतात, ‘‘आम्ही क्रिएटिव्हली चांगले जेल झाल्याममुळे आम्हाला एकमेकांची मतं पटतात. प्राजक्ताला एखादा प्रोजेक्ट ऑफर झाला, की तो करावा की नाही आणि करावा तर काय अटींवर करावा यावर आम्ही चर्चा करतो आणि तिला ते पटतंही. आमच्यात काही छुपे अजेंडा नाहीयेत. दोन क्रिएटिव्ह लोकांना एकमेकांच्या कामाबद्दल असलेला आदर आमचा मैत्रीचा पाया आहे.’’.प्राजक्ता म्हणाली, ‘‘मला नितीन सरांची सगळ्यात भावणारी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या कामातलं सातत्य. ते एकावेळेस एका सिनेमाची जुळवाजुळव करत असतात, दुसऱ्या सिनेमाचं चित्रीकरण चालू असतं आणि एका फिल्मचं प्रोमोशन. आताही त्यांचा ‘असंभव’ हा चित्रपट २१ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होतोय. हा एक सस्पेन्स थ्रिल्लर असून माझी अत्यंत आवडती अभिनेत्री मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट, सचित पाटील अशी तगडी स्टारकास्ट यात असल्याने मला प्रचंड उत्सुकता आहे.’’ नितीन वैद्य म्हणले, ‘‘असंभव चित्रपट खूप चांगला जमून आलाय. सचित -पुष्करनं दिग्दर्शनाची धुरा अतिशय समर्थपणे सांभाळली आहे. मुक्ता आणि प्रियाबद्दल तर काय बोलणार? त्या काय ताकदीच्या अभिनेत्री आहेत हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. प्रेक्षकांना ही अनोखी प्रेमकहाणी नक्कीच आवडेल अशी आम्हाला खात्री आहे.’’(शब्दांकन : अश्विनी सहस्रबुद्धे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.