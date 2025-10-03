१५ वर्षांचं स्वप्न पूर्ण झालं! लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं हक्काचं घर; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर केला गृहप्रवेश

मुंबईत हे धावतं शहर आहे. या शहरात अनेकजण आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी येतात. मुंबईत सगळ्यांची परीक्षा घेते. पण जो इथं राहिला तो मुंबईचाच होऊन जातो. मुंबईत घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. गेल्या काही वर्षात अनेक कलाकारांनी मुंबईत घर घेण्याचं आपलं स्वप्न पूर्ण केलं. आता त्या कलाकारांच्या यादीत आणखी एका अभिनेत्रीचं नाव जोडलं गेलंय. नुकतंच मराठी अभिनेता गौरव मोरेनं नवीन घर घेतल्याची गुड न्यूज दिली. त्यानंतर आता आणखी एका मराठी अभिनेत्रीनंसुद्धा स्वतःचं नवं घर घेतलं आहे. 'तुझा माझा ब्रेकअप' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मीरा जोशी हिने मुंबईत स्वतःचं घर घेतलंय. .दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मीराने या घरात गृहप्रवेश केलाय. नव्या घरातील गृहप्रवेशाचा खास व्हिडीओ अभिनेत्रीनं आपल्या सोशल मीडियाद्वारे शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत ती म्हणते, '१३ हा नंबर माझ्या खूप जवळचा आहे. माझी जन्मतारीख १३. माझ्या फ्लॅटचा फ्लोअर नंबर १३ च आणि फ्लॅट नंबरसुद्धा १३ च. हा निव्वळ योगायोग नाही; जणू काही युनिव्हर्स मला येथे आणण्यासाठी एकवटलं होतं, असं म्हणावं लागेल. हे सगळं गणित जुळवून आणल्याबद्दल म्हाडाचे आभार. मुंबईत फ्लॅट असावा, हे स्वप्न मी गेली १५ वर्षं उराशी बाळगून होते. कारण- हीच आता माझी कर्मभूमी आहे. १५ वर्षांपूर्वी मुंबईत आले. मुंबईनं मला आपलंसं केलं.'.मीरा पुढे म्हणाली, 'अर्थात, मुंबई सर्वांनाच आपलंसं करून घेते. इतकी वर्षं भाड्याच्या घरात राहिले. भाड्याच्या घरातही चांगले दिवस गेले. कोणत्याच घरमालकानं कधी ‘खाली करा’ असं सांगितलं नाही. पण, स्वतःचं असं एक घर असावं, असं कोणाला वाटत नाही. माझा स्वभाव उधळा नसल्यानं माझं पंधरा वर्षांचं थोडंफार सेव्हिंग होतं. माझ्या दादाच्या योग्य सल्ल्यानं पै आणि पै अगदी योग्य ठिकाणी बचत केली होती. पण, ती रक्कम एक फ्लॅट घेण्यासाठी पुरेशी नव्हती. तसंच फ्लॅट घेण्यासाठी पालक देऊ करीत असलेली मदतही मी नम्रपणे नाकारली. पण अडचण अशी आली की, या क्षेत्रामधील लोकांना बँका लोन देत नाहीत. कारण- आमचं ठोस असं उत्पन्न नसतं. मग बाबांनी बँकेचं होम लोन करून दिलं आणि शेवटी माझं आज घर झालं.'.पुढे मीरा सांगते, “खरं तर हे वर्ष माझ्यासाठी धाडसाचं आणि आव्हानात्मक होतं. स्वप्नांना योग्य दिशा देणार होतं, असं म्हटलं तरी चालेल. माझं ‘कृष्णसखी’ हे प्रॉडक्शन हाऊससुद्धा मी याच वर्षी सुरू केलं आणि घर घेण्याचा योगसुद्धा याच वर्षी आला. माझ्या आईनं नेहमीच माझ्यावर विश्वास दाखवला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मूल्यांशी कोणतीही तडजोड न करता, स्वतःच्या अटींवर काम करण्यास प्रवृत्त करणं तिनं शिकवलं. माझ्या आईमुळेच रत्नागिरीतील एक मुलगी स्वप्नांच्या शहरात मोठी स्वप्नं पाहू शकली. अर्थात, प्रत्येक क्षेत्रात संघर्ष असतो. तसा तो मीसुद्धा केला. त्यात मी काही मोठं केलं, असं मला वाटत नाही.' नवीन घरासाठी अनेक कलाकारांनी तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. .नेमकी चूक कुणाची? बॉडीगार्डने खरंच काजोलला चुकीचा स्पर्श केला? दुर्गा पूजेतील व्हिडिओ पाहून तुम्हीच ठरवा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.