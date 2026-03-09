"तिची माफी मागा..." लावणी कलावंताच्या अपमानावर भडकली मराठी अभिनेत्री; शिंदे गटाच्या महिला नेत्याला सुनावले खडेबोल

Entertainment News : गेले काही दिवस सोशल मीडियावर शिवजयंतीच्या कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या प्रकारावर भाष्य करणारा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. लावणी कलावंत आकांक्षा कलावंत यांनी कांदिवली मध्ये शिवसेनेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात त्यांचा अपमान शिंदे गटाच्या महिला नेत्याने केल्याचं भाष्य व्हिडीओमार्फत केलं. अभिनेत्री मेघा घाडगे यांनी आकांक्षाला पाठींबा देत महिला नेत्याला खडेबोल सुनावले आहेत. .काय घडलं नेमकं ?काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या शिवजयंती कार्यक्रमात आकांक्षा कदम यांच्या ग्रुपचा कार्यक्रम आयोजित शिवसेनेतर्फे करण्यात आला होता. नृत्य आणि लोककला असा मिश्र कार्यक्रम हा होता. या कार्यक्रमादरम्यान आकांक्षा लावणी करण्यास उभ्या राहिल्या. त्यांनी सुरुवात केली तितक्यात त्यांना मध्येच थांबवण्यात आलं आणि नंतर शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला नेत्या शीतल म्हात्रे यांना निघायचं असल्याने त्यांना स्टेजवर बोलवण्यात आलं. त्यानंतर शीतल यांनी भाषण केलं. .त्या गेल्यानंतर आकांक्षा पुन्हा लावणी सुरु करणार त्या आधीच शीतल म्हात्रे यांच्याकडून निरोप सांगण्यात आल्या की महाराजांच्या राज्यदरबारात कधीच बायका नाचवल्या गेल्या नाहीत त्यामुळे तुम्ही लावणीचा कार्यक्रम घेऊ नका. यामुळे आकांक्षा तसाच कार्यक्रम रद्द करून घरी निघून आल्या. त्यांच्या अपमानाबद्दल त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केलं..आकांक्षा यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर अनेक लावणी कलावंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. अनेकांनी व्हिडीओ आणि कमेंट्सच्या माध्यमातून तिला पाठींबा दर्शवला आहे. अभिनेत्री आणि लावणी नृत्यांगना मेघा घाडगे यांनी व्हिडीओ शेअर करत शीतल म्हात्रे यांना खडेबोल सुनावले. .काय म्हणाल्या मेघा घाडगे ?"नमस्कार मी अभिनेत्री आणि लावणी सम्राज्ञी मेघा घाडगे. दोन दिवसांपूर्वी जी घटना घडली होती आकांक्षासोबत तर ती प्रचंड लज्जास्पद, लाजिरवाणी गोष्ट आहे. म्हात्रे मॅडम जर तुम्हाला जर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास माहिती नसेल, लावणी कलावंतांचा इतिहास माहित नसेल, शाहिरी परंपरा, लोकपरंपरा माहित नसेल तर प्लिज तुम्ही एखादं पुस्तक उघडून पाहावं. कारण त्या काळात सैन्यांचं आणि मावळ्यांच मनोबल वाढवण्यासाठी शाहीरी हे एकमेव माध्यम होतं. जे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कवण रचायचे. हे कलावंत सैन्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी नेहमी तत्पर असायचे."."अशा अनेक गोष्टी आहेत जर तुम्हला शाहीर सदानंद भाऊ असतील, शाहीर होनाजी बाळा असतील, परशुराम असेल तर तुम्ही प्लिज वाचा. अण्णाभाऊ साठे वाचा, पट्ठे बापूराव वाचा. तुम्ही रा.म. जोशी वाचा. प्लिज वाचा कारण या कलेविषयी तुम्हाला काहीतरी माहिती असूदेत. कारण ज्याप्रकारे तुम्ही त्या कलाकाराचा अपमान केला आहे तर मला लाज वाटतेय या गोष्टींची. स्त्री स्त्रीचा अपमान दर्जाहीन पद्धतीने करतेय ना हे फार वाईट आहे. कारण हे कलाकार काही कलाकार नाहीयेत आणि आताच जन्माला आलेले कलाकार नाहीयेत. कारण त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील 20-25 वर्षं या कलेसाठी वाहिली आहे कोणताही विचार न करता."."तुम्हाला ही माणसं साधी वाटत असतील, छोटी वाटत असतील पण ही माणसं प्रचंड स्वाभिमानी असतात. त्यांचा स्वाभिमान दुखावण्याचा अधिकार तुम्हाला नाहीये. जर तुम्ही मेहनत केली नसेल तुम्हाला अचानक या गोष्टी अशाच मिळाल्या असतील तर तुम्हाला त्याची कदर नसेल. जर कदर नसेल तर अशिक्षित माणसं अशा पद्धतीने वागतात. तिचा अपमान झालेला आहे आणि तिचा अपमान भरून काढणं तुमचं कर्तव्य आहे. कोणत्याही कलाकाराच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचवणं हा अन्याय असतो. मला असं वाटतं की तुम्ही जर तुम्हाला दोन दिवसात कळलं असेल तर तिची माफी मागा आणि शिवचरित्र नक्की वाचा. जय शिवराय, जय भीम."."आम्ही वेगळे झालो पण.." स्वतःच्या वैवाहिक आयुष्यावर पहिल्यांदाच उषा नाडकर्णी झाल्या व्यक्त ; म्हणाल्या...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.