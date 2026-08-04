सुट्टीच्या दिवशी मुलीला डे-केअरमध्ये ठेवलं म्हणून लोकांनी ट्रोल केलं... मोनिका दबडेने सांगितला तो अनुभव

'ठरलं तर मग' ही लोकप्रिय मालिका घराघरात पाहिली जाते. त्यामुळेच या मालिकेतील कलाकारदेखील प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. या मालिकेतील सायली आणि अर्जुन सोबतच अभिनेत्री मोनिका दबडे देखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. मोनिका इंस्टवर कायम सक्रीय असते. ती नेहमीच तिचे छोटे छोटे व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. सोबतच ती स्वतःचं युट्यूब चॅनेलदेखील चालवते. यात ती तिच्या रोजच्या आयुष्यातील गोष्टी शेअर करत असते. अशातच आता एका मुलाखतीत मोनिकाने तिला आलेला एक अनुभव सांगितलाय. .नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत मोनिका म्हणाली, 'मदरहूडचं म्हणशील तर मी अजून शिकतेय, आनंद घेतेय, कारण आता ती लहान आहे. पुढे मोठी होईल तेव्हा काय काय करावं लागेल. मी आधी स्वतःची मदत करा मग दुसऱ्यांची मदत करा या विचारांची आहे. त्यामुळे मी वृंदाला शिकवतेय की काहीही झालं तरी मम्मा काम करत राहणार आहे. पण काहीही झालं तरी मम्मा आहे. काही लागलं तर मम्माशी बोलायचं. मी तिला शिकवणार आहे की तू हरवलीस कुठे तर अशी एखादी बाई जिच्यासोबत मुलं आहेत तिच्याशी जाऊन बोललं पाहिजे किंवा पोलिसांशी जाऊन बोललं पाहिजे. तुझं नाव सांगता आलं पाहिजे पूर्ण, आई-बाबांचं नाव, फोन नंबर सांगता आला पाहिजे. अशा काही गोष्टी मी तिच्या पहिल्या टप्प्यातच क्लिअर करणार आहे. .लोकांनी नावं ठेवली मोनिका पुढे म्हणाली, 'जेव्हा बाळाला डे केअरमध्ये ठेवतो आणि आपण कामाला जातो तेव्हा येणारं गिल्ट वेगळं असतं. आणि गिल्ट देणाऱ्या व्यक्तीही आपल्या आजूबाजूला असतात. सोशल मीडियावर ट्रोल करतात. एकदा मी असं जनरल ब्लॉग टाकला होता आणि लिहिलेलं की सुट्टीच्या दिवशी मी काय काय करते. तर मी वृंदाला डे केअरला सोडून आले आणि मी घरातली कामं केली तर मला काही कमेंट अशा आल्या की सुट्टीच्या दिवशी पण वृंदाला डे केअरमध्ये ठेवायची काय गरज आहे?'.काय म्हणाली अभिनेत्री?'अरे पण मग घरातली जी भांडी घासायची असतात, चार दिवसाचे कपडे असतात, फ्रिज पुन्हा भरून ठेवायचा असतो, भाज्या आणायच्या असतात ते कधी करणार मी? कारण वृंदाकडे सतत बघायला लागतं. ती लहान बाळ आहे. ती सतत येऊन मम्मा हे दे ना, ते दे ना करणार. सोसायटी एक गिल्ट असतो, मग मॉम गिल्ट असतो, एक इगो गिल्ट असतो, या सगळ्यांमधून आई होणं हे टास्क आहे.' .सलमान खानला नेमकं झालंय तरी काय? अभिनेत्याचं तब्बल १६ किलो वजन झालंय कमी; खरं कारण समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.