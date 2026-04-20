"एकाच दिवसात आमचे दोन अपघात झाले" भाग्य दिले तू मला फेम अभिनेत्रीने सांगितला अंगावर शहारे आणणारा प्रसंग

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील भाग्य दिले तू मला या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्रीने तिच्या अपघाताचा भीषण प्रसंग नुकताच शेअर केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे नंदिनी वैद्य. नंदिनी यांनी भाग्य दिले तू मला, कोण होतीस तू काय झालीस तू या मालिकांमध्ये काम केलंय. तर अनेक नाटकांमध्येही काम केलं आहे. इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या अपघाताचा प्रसंग सांगितला. .त्या म्हणाल्या की,"एकाच दिवशी आमचे दोन अपघात झाले. काय घडलं त्या रात्री या नाटकाचा प्रयोग करून आम्ही गोव्यावरून परत येत होतो. मुंबईच्या दिशेने येत असतानाच आमचा अपघात झाला. रात्रभर प्रवास केल्याने आम्ही नाश्ता करून बसमध्ये बसलो. साधारण ती दहाची वेळ होती. काय घडलं ते समजलंच नाही. क्षणार्धात ती बस पूर्णपणे फिरली आणि पलटली. मग कळलं आपल्याबरोबर काहीतरी विचित्र घडलं आहे. अजय वढावकरला खूप लागलं होतं. मला पायाला दुखापत झाली. पाय काळा निळा पडला होता."."त्यानंतर डॉक्टर आले. बसमध्ये जवळपास 6-7 माणसं होती ज्यांना खूप लागलं होतं. बाकीचे जे व्यवस्थित होते ते निघून गेले. पण आम्हाला काही काळ दवाखान्यात ठेवलं. कोणालाही व्यवस्थित उपचार मिळाले नाहीत."."मग आम्हाला दुपारी 1 वाजता गावातील एका टेम्पोमध्ये बसवलं आणि मुंबईला पाठवलं. दिवस कसा गेला कळलं नाही. प्रचंड पाऊस सुरु होता. गाडी रात्र झाली तेव्हा घाटात होती. तो ड्रायव्हर खूप जोरात गाडी चालवत होता. आम्ही त्याला म्हणालो की आधीच आम्हाला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे गाडी सावकाश चालव. त्यावर त्याने उत्तर दिलं की हा माझा एरिया आहे तुम्हाला काही होणार नाही."."त्यानंतर घाट संपला आणि त्याने एका गाडीला धडक दिली. तिथे मी एका सीटवर झोपले होते. टेम्पोमध्ये मी खाली पडले आणि माझ्या गालाला लागलं आणि तिथून रक्त येऊ लागलं. तो ड्रॉयव्हर तिथून पळून गेला. आम्ही अक्षरशः फुटपाथवर बसलो होतो. मग रस्त्यावर जाणाऱ्या गाड्यांकडून लिफ्ट मागवून कसेबसे मुंबईत आलो. त्यानंतर मला नाटकात काम करण्याची भीती वाटू लागली. कारण दौऱ्यांसाठी बसने प्रवास करावा लागायचा आणि त्या प्रवासाला मी घाबरले."असं त्या पुढे म्हणाल्या.