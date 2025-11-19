चालू सीझरमध्येच डॉक्टरांनी मला प्रश्न विचारला की... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला डिलिव्हरीचा तो अनुभव

'आता थांबायचं नाय', 'गोष्ट एका पैठणीची', 'बस्ता', 'धुरळा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता हणमघर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यात प्राजक्ताने आपल्या हटके आवाजाच्या आणि वेगवेगळ्या पात्रांच्या जोरावर प्रेक्षकांना वेड लावलंय. तिचा गावरान ठसका प्रेक्षकांना फार आवडतो. आता प्राजक्ताने एका मुलाखतीत तिच्या मुलीच्या जन्माची कथा सांगितली आहे. तिने मुलीचं नाव रावी का ठेवलं यामागचं कारण तिने सांगितलं आहे. .प्राजक्ताने नुकतीच आरपारला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना ती स्त्रियांविषयी बोलताना दिसली. या मुलाखतीत तिने तिच्या डिलिव्हरीबद्दल सांगितलं आहे. ती म्हणाली, 'माझं ठरलेलं मुलगी झाली तर नाव इंदिरा किंवा सावित्री ठेवणार आहे असं चाललेलं. मग मी सीझरसाठी गेले. ते सीझर करत होते आणि माझ्याशी गप्पा मारत होते. ते म्हणाले, मी काल गुलझार वाचत होतो. तू वाचलंयस का? मी म्हटलं हो. ते म्हणाले, आता काय वाचलंस इतक्यात? मी 'रावी पार' म्हणेपर्यंत बाळाचा आवाज आला. आणि मग मी थोडी गुंगीत गेले. नंतर रिकव्हरी रूममध्ये मला झोपवलं आणि माझा नवरा मग मला बघायला आला.'.प्राजक्ता पुढे म्हणाली, 'त्याने माझ्या डोक्यावर वगरे हात ठेवला. मी म्हणाले, ऐक मी नाव बदललंय. तो म्हणाला, झोप तू... मग मला जेव्हा रूममध्ये शिफ्ट केलं आणि जेव्हा मी नीट जागी झाले. तेव्हा मी त्याला म्हटलं की मला हिचं नाव रावी ठेवायचंय. ती तिचं नाव घेऊन आली असं मला वाटतं. तिने आपल्याला काही ठेवायची संधी दिलेली नाही. आणि नदीचं नाव आहे. उत्क्रांतीचं प्रतीक आहे. सर्जनशीलतेचं प्रतीक आहे. नवनिर्मितीचं प्रतिक आहे. नदीकाठचा जो भूभाग असतो तो कायम निर्मितीशील असतो. तिथे माणसं राहतात. ही मधली नदी आहे आणि जोडून ठेवणारी नदी आहे. सांधणारी नदी आहे. म्हणून मुलीचं नाव रावी ठेवलं.' .प्राजक्ताची 'आता थांबायचं नाय' मधील भूमिका चांगलीच गाजली. ती लवकरच 'स्मार्ट सुनबाई' या चित्रपटात दिसणार आहे. .त्यांना खोटारडेपणाचा खूप राग... सयाजी शिंदे यांनी सांगितलं खऱ्या आयुष्यात कसे होते निळू फुले; म्हणाले, 'त्यांनी कधी दाखवलं नाही पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.