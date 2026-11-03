Prajakta Mali: 'पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या इंडस्ट्रीत तू...' प्राजक्ता माळीची क्रांती रेडकरसाठी खास पोस्ट; म्हणाली...

प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आजवर तिने साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. प्राजक्ता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. अशातच आता प्राजक्ताने एका मराठी अभिनेत्रीसाठी खास पोस्ट शेअर केलीय. तिने तिच्या सिनेमाला शुभेच्छा देत तिचं कौतूक केलय. काय आहे ती पोस्ट जाणून घेऊया....प्राजक्ता माळीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहलं की, 'क्रांती ताई, तु प्रत्येक वेळी मला प्रेरित आणि प्रोत्साहित करत आली आहेस. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे तू जे काही करत असतेस ते खरंच खूप भारी आहे. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या सिनेसृष्टीत तु इतक्या भारी पद्धतीनं स्वत:ला टिकवून ठेवलस, खंबीरपणे पाय रोवून उभी आहेस आणि दिग्दर्शक म्हणून स्वत:चं एक स्थान निर्मात करतेय, ते खरंच खूप भारी आहे. त्यात तु दोन मुलांचा सांभाळ पण करते. खरंच ही गोष्ट खूप कौतुकास्पद आहे. मला तुझा ट्रेलर खूप आवडला. तुला या सिनेमासाठी खूप-खूप शुभेच्छा. माझं प्रेम आणि पाठिंबा तुझ्या सोबत कायम आहे.' असं प्राजक्ताने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. .दरम्यान या प्राजक्ताच्या पोस्टवर क्रांती रेडकरने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. 'प्राजक्ता नेहमीच प्रत्येक गोष्टी सपोर्ट करताना दिसते' असं म्हणत तिने प्राजक्ताचे आभार सुद्धा मानले आहे. सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ता माळीची ही पोस्ट व्हायरल होत आहे. .दरम्यान क्रांती रेडकरचा 'मैत्रेया' हा सिनेमा २० नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात मैत्री, प्रेम अशा गोष्टी दाखवण्यात आल्या आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन क्रांती रेडकर हिने केलय. त्यामुळे चाहत्यांना आता या नव्या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. .'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिका बंद होणार? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.