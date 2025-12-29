'जय जय राधा रमण हरि बोल' सत्संगमध्ये बेभान होऊन नाचली प्राजक्ता माळी, व्हिडिओ व्हायरल

Prajakta Mali Viral Video: प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्राजक्ता माळी अभिनयाबरोबरच व्यावसायतही सक्रीय आहे. तिने तिचा दागिन्याच्या ब्रॅण्डचा व्यवसाय सुरु केला आहे. पारंपारिक दागिन्यांची विक्री ती करत असते. तसंच तिच एक फार्म हाऊस देखील आहे. सगळ्या बाबतीत प्राजक्ता माळी अग्रेसर आहे. .प्राजक्ता माळीला अभिनय, व्यवसायाबरोबरच अध्यात्माची देखील प्रचंड आवड आहे. ती नेहमीच श्री. श्री. रवीशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेला भेट देताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच तिचा एका आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सत्संगमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. या व्हिडिओमध्ये ती तल्लीन होऊन नाचताना पहायला मिळतेय..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही 'जय जय राधा रमण हरी बोल' यावर तल्लीन होऊन नाचत होती. यावेळी तिथं आलेले इतर लोकही भक्तीत तल्लीन झालेलं पहायला मिळालं. दरम्यान प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनमधील संत्सागाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलेत. .सध्या प्राजक्ता माळी हिचा भक्तीत तल्लीन होऊन नाचतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला चाहत्यांची पसंती मिळत आहे. दरम्यान प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या शोचं देखील सूत्रसंचालन करते. तसंच ती देवखेळ या वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..अरशद वारसीला 'मुन्ना भाई'तील 'सर्किट' रोल करण्याची इच्छाच नव्हती, वाटलेलं करिअर बरबाद होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.