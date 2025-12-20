हिंजवडीला मी पुणे समजत नाही.... मराठी अभिनेत्रीचं बिनधास्त वक्तव्य चर्चेत, म्हणते- सॉरी पण मी...

मराठी असो किंवा हिंदी, आपल्या आवडत्या कलाकारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते कायम उत्सुक असतात. कलाकारही आपल्या वैयक्तिक गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसतात. अनेक कलाकार आपले विचार स्पष्टपणे, बिनधास्त मांडताना दिसतात. हे कलाकार त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. अशीच एक मराठमोळी अभिनेत्री सध्या चर्चेत आहे. अस्सल जुनं पुणे आणि नवीन पुणे अशी बाचाबाची आपल्याला सोशल मीडियावर कायमच पाहायला मिळते. या मराठी अभिनेत्रीने आता तिच्यासाठी खरं पुणे कोणतं हे सांगितलं आहे. तिने हिंजवडी म्हणजे पुणे नाही असं म्हटलंय. .पुण्याबद्दल बिनधास्त स्टेटमेंट करणारी ही अभिनेत्री आहे राधिका आपटे. राधिकाने मराठीसोबतच हिंदी चित्रपट आणि वेबसीरिजमधेही आपली ओळख निर्माण केली. हटके आणि क्लिष्ट अशा भूमिका साकारत तिने आपलं वेगळेपण दाखवून दिलं. राधिका मूळची पुण्याची आहे. ती लग्नानंतर नवऱ्यासोबत परदेशात सेटल झाली. मात्र भारताबद्दल आणि पुण्याबद्दल तिची ओढ कायम आहे. तिच्यातला अस्सल पुणेकर अजून जागा आहे याचा प्रत्यय तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आला. .राधिकाने नुकतीच मॅशेबल इंडियाला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिला विचारण्यात आलं की पुण्याच्या डेटिंग सीनवर आजकाल खूप मिम्स तयार होत आहेत, तुला माहिती आहे का? राधिका म्हणाली, "नाही, पण का?" त्यावर तिला सांगण्यात आलं, 'हिंजवडी इज हिंज इन रिअल लाइफ म्हणतात, त्यावर खूप मिम्स येत आहेत.' त्यावर राधिका म्हणाली, "हिंजवडी मला पुणे नाही वाटत. सॉरी पण मी खूप ओल्ड स्कूल आहे. पुणेकर पुणेकर, हिंजवडी... हिंजवडी." अशातच तिच्या मागे बसलेला दिव्येंदू शर्मा गमतीत म्हणतो, 'मी दहिहंडीला भोसरीला गेलो होतो.' त्यावर राधिका हसत म्हणते, 'भोसरी पण पुणे नाहीये यार. जिल्ह्यामध्ये येईल कदाचित…' .राधिका पुण्याची असल्याने तिने हे उत्तर अगदी बिनधास्तपणे दिलं. तर अनेक पुणेकरांना तिचं हे वक्तव्य पटलंय. अनेकांनी तिच्या वक्तव्याचं समर्थन केलंय. राधिका काही महिन्यांआधी आई झाली आहे. तर तिच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तिच्या 'साली मोहब्बत', 'रात अकेली हैं' या नव्या वेब सीरिजही प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत. .मीराच्या डोळ्यांचा रंग का बदलला? इतके दिवस कुठे होती? 'तुला जपणार आहे'च्या अभिनेत्री सांगितलं खरं कारण, म्हणते- सेटवर मला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.