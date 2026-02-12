त्यांचे चरण धुण्यापासून सगळं... 'चार दिवस सासूचे' मालिकेमुळे अभिनेत्रीला मिळालेला साईबाबांच्या आरतीचा मान; म्हणाली

छोट्या पडद्यावरील मालिका यांची क्रेझ आजची नाही. या मालिका गेली दोन दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतायत. आता झी मराठी, स्टार प्रवाहवर असलेल्या मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या असल्या तरी काही जुन्या मालिका प्रेक्षकांच्या आजही लक्षात आहेत. त्यातलीच एक गाजलेली मालिका म्हणजे 'चार दिवस सासूचे' तब्बल १२ वर्ष सुरू असलेली ही मालिका प्रेक्षकांच्या विचारांच्या पुढची होती. एक खमकी सासू आणि तितकीच खंबीर सून यांची जोडी या मालिकेत पाहायला मिळाली होती. आतल्या मालिकेत झळकलेल्या अभिनेत्री सारिका नवाथे यांनी त्यांना मालिकेमुळे मिळालेल्या मानाचा अनुभव सांगितला आहे. .सारिका यांनी अनेक मालिकांमध्ये काम केलंय. त्यांनी मज्जा पिंकला मुलाखत दिली. यात बोलताना सारिका म्हणाल्या, 'मी संगमनेरला शुटिंगला गेलेले. आमचं पॅकअप जे संध्याकाळी होणार होतं ते खूप उशिरा झालं. आम्ही ठरवलं की शिर्डीला जायचं. पहाटे २ला शूटिंग संपलं. मग २ ला गाडीत बसून आम्ही शिर्डीला पोहोचलो. तेव्हा माझी 'चार दिवस सासूचे' मालिका सुरू होती ज्यात मी मुख्यमंत्र्याची भूमिका करत होती. खूप गाजलेली ती भूमिका तेव्हा. माझ्या बरोबरचे म्हणत होते अरे आपलं दर्शन कसं होणार, मी म्हंटल अरे माझ्याबरोबर येताय तुम्ही, चला, चला. पहाटे काकड आरती करता पोहोचलो. तिथेच एके ठिकाणी आम्ही अंघोळ वगरे करून गेलो. तेव्हा होता अंधार मला कुणी ओळखेना.'.सारिका पुढे म्हणाल्या, 'मग गपचूप लाइनमध्ये लागणार एवढ्यात तिथे असणाऱ्या वॉचमनने मला ओळखलं. अरे तुम्ही त्या मालती ना चार दिवस सासूचे मधल्या? मी म्हटलं हो. तो म्हणाल्या, या या मॅडम तुम्ही आत या. मी म्हणले, माझ्याबरोबर माझे मित्रपण आहेत. तो म्हणाला. हो याना त्यांना पण घेऊन या. त्यांना सगळ्यांनाच कलाकारांचं कौतुक असतं, मग ते लोक म्हणाले की, आजची आरती तुमच्या हस्ते करायची. आणि अगदी साईबाबांना अंघोळ घालण्यापासून सगळं मी केलं. त्यांचे चरण धुतले, त्यांना शाल घातली. तेव्हा त्यांच्या अंगावरचे जे वस्त्र होते त्यांनी मला भेट म्हणून दिले. ते देताना ते पुजारी म्हणाले की बघा आता सगळं चांगलच होणार. पाहा आयुष्य पलटणार. प्रगतीच प्रगती. ' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला तो क्षण आठवतो जेव्हा सगळे माझ्या मागे होते गनिमी गाभाऱ्यात उभी राहून साईबाबांची आरती करतेय. आणि मी घरी गेले आणि मला आईने सांगितलं, तो तुला हर्षवर्धन नवाथे माहितीये? मी म्हंटल, कोण? ती म्हणाली, अगं तो नाही का जो जिंकला होता कौन बनेगा करोडपती. मी म्हंटल, हा हा... तर ती म्हणाली, त्याचं स्थळ आलं होतं मला. हर्षवर्धनची भाची लग्न होऊन आमच्या घरी आली होती. माझ्या मावशीची सून. तर तिने हे सगळं जमवलं होतं. मला इतकं आश्चर्य वाटलं की जस्ट पहाटे मी दर्शन करून आले आणि आता माझं आयुष्य पूर्णच बदललं होतं. एक नवीन वळण आलं होतं माझ्या आयुष्यात.' .जिनिलियाला पहिल्यांदा घरात पाहिल्यावर काय होती विलासराव देशमुखांची प्रतिक्रिया? रितेशने सांगितला तो प्रसंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.