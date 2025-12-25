'लिव्ह -इनमध्ये राहू, ट्राय करु हे सगळं...' रिंकू राजगुरुने सिच्युएशनशिपबद्दल मांडली भूमिका, म्हणाली...

Premier

RINKU RAJGURU'S OPINION ON LIVE-IN RELATIONSHIPS: रिंकू राजगुरु, ज्येने 'आशा' सिनेमामध्ये आपल्या प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं, तिने लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि सिच्युएशनशिपवर आपले स्पष्ट विचार मांडले.
Rinku Rajguru speaks out on live-in culture: महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री आर्ची म्हणजे रिंकू राजगुरु सध्या आशा सिनेमामुळे चर्चेत आली आहे. तिचा आशा सेविकांवरील नवीन सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळत आहे. दिवसेंदिवस रिंकू राजगुरु प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. दरम्यान 'आशा' सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी रिंकू मुलाखती देत आहे. एका मुलाखतीत तिने 'मॉडर्न डेटिंग' 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' आणि 'सिच्युएशनशिप'बाबत परखड मतं मांडली आहेत.

