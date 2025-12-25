'लिव्ह -इनमध्ये राहू, ट्राय करु हे सगळं...' रिंकू राजगुरुने सिच्युएशनशिपबद्दल मांडली भूमिका, म्हणाली...

Rinku Rajguru speaks out on live-in culture: महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री आर्ची म्हणजे रिंकू राजगुरु सध्या आशा सिनेमामुळे चर्चेत आली आहे. तिचा आशा सेविकांवरील नवीन सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळत आहे. दिवसेंदिवस रिंकू राजगुरु प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. दरम्यान 'आशा' सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी रिंकू मुलाखती देत आहे. एका मुलाखतीत तिने 'मॉडर्न डेटिंग' 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' आणि 'सिच्युएशनशिप'बाबत परखड मतं मांडली आहेत..नुकतीच रिंकू राजगुरु हिने 'लोकमत फिल्मी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने सिच्युएशनशिप, लिव्ह-इनबाबत तिचं मतं माडली. मुलाखतीत तिला 'मॉडर्न डेटिंगबद्दल तुला काय वाटतं?' असं विचारण्यात आलं. यावर उत्तर देताना, 'मला हे सगळे प्रकार बिलकूल आवडत' नसल्याचं म्हणाली. .तसंच पुढे बोलताना रिंकू म्हणाली की, 'मला असं वाटतं की, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही नात्यात घेता. तेव्हा ट्राय करु, विचार करु असं कसं होऊ शकतं. कारण आपण त्या व्यक्तीशी भावनिकरित्या जोडले जातो. लिव्ह इनमध्ये एकमेकांना ओळखण्याचा ट्रेड आहे. परंतु माझं असं मत आहे की, जर आपण त्या व्यक्तीसोबत आयुष्यभर सोबत राहू शकत असू, तरच त्याच्याकडे जाणं योग्य राहिल. जर तुम्हाला थोडीशी जरी अडचण असेल तर मग त्यात पडूच नका' असं रिंकू मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..दरम्यान रिंकू बद्दल बोलायचं झालं तर तिचा 'आशा' सिनेमा 19 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला आहे. यामध्ये रिंकूने महिलांसाठी झगडणारी दुनिया आणि समाजाप्रती असलेली जबाबदारी याचं भावस्पर्शी काम या सिनेमात केलं आहे. या सिनेमासाठी रिंकूला राज्य शासनाचा सर्वोकृष्ठ अभिनेत्रीचा पुरस्कारही मिळाला आहे. .'ते बोलतात त्यात तथ्यच असणार...' क्रांती रेडकर सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर संतापली, म्हणाली....'त्याचं खरंच वाईट..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.