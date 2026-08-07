Sai Tamhankar Favourite Food: सई ताम्हणकरला जेवणात आवडतो हा मराठमोळा पदार्थ; फक्त सांगलीकरच सांगू शकतील अस्सल चव; तुम्ही कधी ऐकलाय का?

मराठमोळी अभिनेत्री सई ताम्हणकर प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिने मराठीसोबतच हिंदी मध्येही आपला ठसा उमटवलाय. 'मीमी, 'भक्षक' सारख्या चित्रपट आणि सिरीजमधून ती कायमच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असते. नुकताच तिचा 'बोल बोल राणी' प्रदर्शित झाला होता. सई तिच्या भूमिकांसाठी ओळखली जाते. तिच्याबद्दल जाणून घ्यायलाही तिचे चाहते उत्सुक असतात. अशातच एका मुलाखतीत सईने तिला आवडणारा पदार्थ सांगितला आहे. महत्वाचं म्हणजे हा पदार्थ सांगलीकरांनाच चांगल्या प्रकारे ठाऊक असेल. कोणता आहे तो पदार्थ?.सईने काही दिवसांपूर्वी अमुकतमुकला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आवडत्या पदार्थाबद्दल सांगितलं होतं. या मुलाखतीत सई म्हणाली, 'मला जेवण बनवायला खूप आवडतं. मला लोकांना जेवायला घालायला खूप आवडतं. कारण हा पण तुमचा एक तुमच्या मनावरचं ओझं हलकं करण्याचा किंवा स्वतःला भेटण्याचा मार्ग असू शकतो. कारण जेव्हा तुम्ही जेवण बनवता तेव्हा तुम्ही तिथे एकटे असता. तेव्हा तुम्ही स्वतःशी बोलत असता. मला सगळ्यात जास्त आवडतं ते दुधातलं पिठलं. सांगली स्पेशल.'.ती पुढे म्हणाली, 'म्हणजे आपण पिठल्यात पाणी घालतो डाळीच्या पिठात, आम्ही दूध घालतो. दूध आणि पाणी मिक्स. योग्य तापमान आणि वेळ. मला टोमॅटोची भाजी खूप आवडते. दडपे पोहे खूप आवडतात. चिकन पण मी बनवते. चिकन पास्ता पण बनवते. मला अशा आपल्या कम्युनिटीमधल्या ज्या गोष्टी आहेत ना , कोशिंबीर, कच्च्या टोमॅटोची कोशिंबीर, बटाट्याचं भरीत या अशा गोष्टी खूप आवडतात. माझी आई भेंडीच्या बियांची भाजी बनवते. मी त्यासाठी काहीही करू शकते. दोडक्याच्या शिरांची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी हे जे युनिक पदार्थ आहेत ना ते मला खूप आवडतात. .हिंदी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना किती पैसे मिळतात? पंकज विष्णू यांनी सांगितला आकडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.