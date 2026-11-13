'डाव्या ब्रेस्टमध्ये गाठी लागल्या आणि...' कॅन्सरच्या निदानानंतर अभिनेत्रीने सांगितला थरकाप उडवणारा अनुभव

MARATHI ACTRESS SANYOGITA BHAVE CANCER DIAGNOSIS STORY: लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेतून घराघरात पोहचली अभिनेत्री संयोगिता भावे यांची वसू आत्याच्या भूमिकेला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळताना पहायला मिळतय. दरम्यान अशातच संयोगिता भावे यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या कॅन्सरबद्दल सांगितलं. डाव्या छातीत गाठी लागल्या आणि कॅन्सरचं निदान झालं तेव्हा काय काय घडलं? याबाबत त्यांनी सांगितलं. .सोनचाफा प्रोडक्शन या युट्यूब चॅनलला मुलाखत देताना त्या म्हणाल्या की, 'आईच्या कॅन्सरनंतर डॉक्टरांनी मला सुद्धा चेक करायला सांगितलं होतं. एकदा मार्च २०१८ मध्ये मला छातीत गाठ लागली. त्यावेळी मी एक टेस्ट केली. त्या टेस्टमध्ये कळलं की, ती गाठ नॉन कॅन्सरची आहे. परंतु जानेवारीमध्ये पुन्हा डाव्या ब्रेस्टमध्ये गाठ जाणवू लागली. तेव्हा मला कळत नव्हतं की, मला काय होतय. मी डॉक्टरांना भेटले तेव्हा त्यांनी मला मॅमोग्राम करायला सांगितलं. '.त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये मी मॅमोग्राम केलं तेव्हा लक्षात आलं की, सोळा छोट्या छोट्या नोड होत्या. जेव्हा वन नीडल टेस्ट केली आणि ती पॉझिटिव्ह आली तेव्हा मी खूप घाबरले. सगळं समोर दिसत होतं. कारण ऑपरेशन करायचं म्हटलं तर काम थांबणार, परत उपचाराचे साईड इफेक्ट्स... यामुळे मी पूर्ण घाबरून गेले होते. मी त्यानंतर सेकंड ओपिनियन घेतलं. तेव्हा मला कळलं की, कॅन्सर अजून काही पसरलेला नाही. मग मी लगेच ऑपरेशन करायचं ठरवलं. जेव्हा मी ऑपरेशनसाठी आले तेव्हा अख्ख्या हॉस्पिटलमध्ये झालेलं की, मराठी अभिनेत्री आलीय वगैरे. त्या माझ्या अवस्थेत लोक फोटो काढायला येयचे. परंतु त्यावेळी माझी मेंटल हेल्थ फार वेगळी होती.'.'जेव्हा ऑपरेशनसाठी नेण्यात आलं. तेव्हा मी जय श्रीराम जप करत होते. मला ऑपरेशन कधी झाला ते कळलंच नाही. मी शुद्धीवर आले तेव्हा मी सगळ्यांना हेच म्हणत होते की, मी बरी आहे... तुम्ही कसे आहात. ऑपरेशननंतर मला बरंच इन्फेक्शन झालं होतं, त्यामुळे नंतर किमो थेरेपी केली. योग्य डाएट केलं. मला रोज ४ अंडी खावी लागत होती. परंतु त्यावेळी प्रोटीन वाढवण्याची गरज होती. मी नरवस असल्यामुळे डॉक्टर गप्पा मारायचे. काळजी घ्यायचे' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..'त्या सेटवर नेमकं काय घडलं, मला सगळ्यांनी सांगितलं'; नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता प्रकरणावर महेश मांजरेकरांचं मोठं वक्तव्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.