एका दिवसात दोन्ही मुली गेल्या.... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला वाईट काळ; म्हणाली, 'माझ्या सासू-सासऱ्यांनीही...'

कलाकार अनेकदा आपल्या भूमिकेत वाहवत गेल्याचं आपण ऐकतो. आपल्या भूमिकेसाठी कलाकार खूप मेहनत घेतात. मात्र ते नेहमीच आपल्या कामासाठी त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवताना दिसतात. खऱ्या आयुष्यात अनेक दुःख सहन करूनही हे कलाकार प्रेक्षकांना हसवण्याचं काम करतात. त्यांचं मनोरंजन करतात. अशाच एक मराठी अभिनेत्री आहेत ज्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात बरंच काही सहन केलंय. वयाच्या १८ व्या वर्षी झालेला आजार ते दोन मुलींचं निधन त्यांनी डोळ्यांनी पाहिलंय. नाटक आणि मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या इरावती लावू यांनी नुकत्याच लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचा संघर्षकाळ सांगितला आहे. .आयुष्यातील कठीण काळाबद्दल बोलताना इरावती म्हणाल्या, 'वयाच्या १८ व्या वर्षी एखादा आजार होणं खूप गंभीर असतं. तो आजार कळल्यानतंर त्यातून बाहेर येणं खूप कठीण असतं. मी पाच वर्षं त्या आजाराशी झुंज देत होते. हा खूप मोठा काळ आहे.” पुढे त्या म्हणाल्या, “मी दहावीत असताना पहिल्यांदा ‘दुनिया रंग रंगली’ मालिकेत काम केलं, जी दूरदर्शनवर प्रसारित झाली होती. मला अभिनयातच काम करायचं होतं. त्यानंतर आत्मविश्वास मिळाला होता. मग धडपड करायला सुरुवात केली; पण त्यात हा आजार आला. मला खूप त्रास व्हायला लागला. हाताची बोट सुन्न व्हायची वगैरे.' .इरावती पुढे आजारपणाबद्दल म्हणाल्या, “दोन महिने मी तो त्रास सहन केला. कारण- तेव्हा डॉक्टरांचा संपं होता. त्यामुळे उपचार घेता आला नाही. पण, एक दिवस माझा आतेभाऊ घरी आला आणि त्यानं परिस्थिती पाहिल्यानंतर सांगितलं की, त्याची बायको पुण्यातील रुग्णालयात अकाउंटंट म्हणून काम करायची. तिथले सगळे डॉक्टर तिच्या ओळखीचे होते. मग पुण्यात माझ्यावर उपचार झाले. त्यावेळी केसांपासून पायांपर्यंत सगळ्या टेस्ट झाल्या आणि त्यातून कळलं की, हा मोनो न्युरोटीस मल्टीप्लेक्स आजार आहे. म्हणजे माझी एक नस डॅमेज झालीये आणि त्यामुळे पाय खूप दुखायचे माझे. खूप आग आग व्हायची आणि वेदना व्हायच्या. तिथे मी शॉक ट्रीटमेंट घेतली, जेणेकरून कळायला की, पायांतील नसा कुठपर्यंत काम करत आहेत. तेव्हा माझ्या दोन्ही पायांमध्ये मोठमोठ्या सुया घातल्या जायच्या त्यामुळे एका पायाला तो त्रास जाणवायचा; पण दुसऱ्या पायाला तो त्रास जाणवायचाच नाही. अजूनही माझ्या एका पायाला सेन्सेशन नाहीये; पण मी माझ्या इच्छाशक्तीवर चालते.”.त्या पुढे म्हणाल्या, “तेव्हा त्यांना कळलं की, यावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे फक्त वेदना कमी करणं. कारण- त्यांनी मला सांगितलेलं की, आता त्या नर्व्हज ड्रमेज झाल्या आहेत, त्या तर आम्ही परत आणू शकत नाही; पण तुला त्रास कमी होईल यासठी उपचार करू शकतो. त्यावर फक्त स्टेरॉइड्स हाच एकमेव पर्याय होता. त्यामध्ये माझी चार वर्ष गेली आणि त्यामुळे शरीरावर खूप परिणाम झाले. माझे केस गेले. माझ्याकरिता २० व्या वर्षात हे सगळं होणं खूप त्रासदायक होतं. एकदा तर एका गोळीमुळे दृष्टी गेली होती एक दिवसासाठी. तेव्हा आई खूप घाबरलेली. पण, डॉक्टरांनी सांगितलं की एका गोळीचा परिणाम झालाय; परंतु दिसायला लागेल तिला आणि मग पुन्हा दृष्टी आली. मग डॉक्टरांनी स्टेरॉइड्स कमी केले, मग पुन्हा वाढवले आणि हळूहळू मी बरी होत गेले.”.इरावती पुढे म्हणाल्या, “पुढे मी नोकरी केली. मग मला त्यातून आत्मविश्वास मिळाला आणि मग ती नोकरी करत असताना नाटकात काम करायला सुरुवात केली. विशाखा सुभेदार, तिचा नवरा महेश सुभेदार यांच्याबरोबर काम केलं. तिथेच मला माझा नवरा भेटला. खरं तर या आजारातून बाहेर आल्यानंतर मी ठरवलेलं की, आपण लग्न नाही करायचं. कारण- औषधांमुळे मला डॉक्टरांनी सांगितलेलं की, मला मूल नाही होणार; पण मला इच्छाशक्ती होती आणि आत्मविश्वास इतका होता की, मला मूल होणार आहे. असंच एकदा कलासंचातून बाहेर येताना मी पडले तेव्हा माझा नवरा तिथे होता. त्या वेळेला आम्ही फक्त मित्र-मैत्रिणी होतो. त्यानं मला सावरलं. त्याला माहीत होतं की, मला काहीतरी झालेलं आहे. पण तेव्हा त्याला कळलं की, मला नेमकं काय झालंय; पण तरी त्यानं मला सांगितलं की, मला तू आवडतेस. मला आवडेल तुझ्याशी लग्न करायला.”.इरावती प्रेमकहाणी सांगत पुढे म्हणाल्या, “मग मी त्याला सांगितलं की, अशी समस्या आहे. मला मूल नाही होऊ शकत. त्यावर तो म्हणाला की, त्यात काय झालं; इतक्या लोकांना नाही होत. लोकांची मुलं, ती आपली मुलं. पण तेव्हा आपण प्रेमात असतो म्हणून असं वाटणं साहजिक आहे; पण जेव्हा आपल्या वयातील सगळ्यांना मुलं होतात तेव्हा आपल्याला ती खंत भासू शकते. मग मला ते सहन नसतं झालं की, तो मला मस्करीतही काही म्हणाला असता तर. म्हणून मी सांगितलं की, आपण एक वर्ष थांबूयात. त्यातून जर तुला कोणी भेटली, तर तू पुढे जा. मला वाईट नाही वाटणार. कारण- मी आधीच मनाची तयारी केली होती. पण एक वर्षानंतर तो मला म्हणाला की, मला तुझ्याशीच लग्न करायचं आहे.”.दोन मुलींचं निधनइरावती पुढे म्हणाल्या, “आश्चर्य म्हणजे माझ्या सासू-सासऱ्यांनीसुद्धा माझा स्वीकार केला. अजून काय हवं. मग आमचं लग्न झालं. त्यानंतर मी नवऱ्याला म्हटलं की, समीर आपल्याला मूल होणार, असं माझं मन सांगतंय. म्हणून आम्ही अनेक डॉक्टरांकडे गेलो; पण सगळ्यांनी सांगितलं की, मूल नाही होऊ शकत. परंतु, मला अविनाश फडणीस हे एक डॉक्टर भेटले. त्यांचं पुण्यात मोठं रुग्णालय आहे. त्यांनी सांगितलं की, तुम्हाला मूल होणार; फक्त तु्म्हाला आयव्हीएफमार्फत मूल होईल. सगळं छान झालं आणि पहिल्याच प्रयत्न मला दोन मुली राहिल्या. पण, सातव्या महिन्यात दोन्ही मुली गेल्या. तेव्हा माझ्या दोन्ही प्रसूती नॉर्मल झाल्या होत्या. तेव्हा एक रात्रभर त्या दोन्ही मुली होत्या; पण नंतर त्या गेल्या.”.श्रेयस तळपदेबद्दल बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या, “ऑल द बेस्टच्या वेळी मला श्रेयस म्हणाला की इरावती आपल्या आयुष्यात काही अँजेल असतात. तू त्यांना मोक्ष दिला. तुला नक्कीच बाळ होईल बघ. माझे सगळे मित्र अन् मैत्रिणी खूप छान होत्या. माझ्या एका मित्रानं माझ्या नवऱ्याला त्यावेळी खूप सावरलं. तेव्हा मी स्वत: खंबीर झाले की, आपल्या हातात नाही त्यावर रडण्यात काय अर्थ आहे आणि पुन्हा मूल होणार नाही, असं नव्हतं. शक्यता होतीच. मग मी परदेशात कामानिमित्त गेले आणि पुन्हा आल्यानंतर बाळासाठी प्रयत्न केला. नंतर मला मुलगा झाला.”.आणखी एका अभिनेत्रीने सोडली 'पिंगा गं पोरी पिंगा' मालिका; सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितला निर्णय; म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.