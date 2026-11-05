अनुष्काचे अहो आणि माझे... विराट कोहलीसाठी वेडी आहे ही मराठी अभिनेत्री; वाढदिवसानिमित्त शेअर केली खास पोस्ट, म्हणते

लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली कायमच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय असतो. त्याने काहीही केलं तरी त्याची बातमी बनते. त्याला वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. जगभरात त्याचे चाहते आहेत. अगदी टीव्ही क्षेत्रातही त्याचे चाहते आहेत. एक मराठी अभिनेत्रीदेखील विराट कोहलीची मोठी चाहती आहे. इतकी की ती त्याच्यावर फिदा आहे. तिने त्याच्यासोबतचा बीचवरचा फोटोही शेअर केलाय. तिने विराटला अतिशय हटके पद्धतीने शुभेच्छा दिल्यात. तिच्या हटके पद्धतीने सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्यात. तिने विराटचं चित्र देखील रेखाटलं आहे. ही अभिनेत्री आहे मराठमोळी रुचिरा जाधव. .रुचिराने विराटसाठी एक खास पोस्ट केली. यात तिने लिहिलं, 'गणितातील π (Pi) ची किंमत ही कॉन्स्टंट असते... पण मी म्हणते माझं तुझ्यासाठी असणारं प्रेम हे कॉन्स्टंट आहे. म्हणूनच π (Pi) = माझं तुझ्यासाठी असणारं प्रेम! हॅपी बर्थडे चिकुंद्रे बाहुबली...की अमरेंद्र कोहली म्हणू... अनुष्काचे अहो आणि माझे साहो! ज्या प्रकारे तू मैदानावर येतोस, ज्याप्रकारे तू खेळतोस. ज्याप्रकारे तू मॅच संपवतोस आणि ज्याप्रकारे तू अनुष्काला मिठी मारतोस...खूप प्रेम. सेन्च्युरीची वाट पाहत आहोत. आम्हाला काही घाई नाही.'.रुचिराच्या या पोस्टवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रुचिरा 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेत दिसली होती. त्यानंतर ती तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत 'बिग बॉस मराठी' मध्ये दिसली होती. .का झालेला आशिष विद्यार्थी यांचा घटस्फोट; कठीण काळ सांगत म्हणाले- एका छोट्याश्या कारणावरून आमच्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.