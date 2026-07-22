शुभा गोडबोलेंना कर्करोगाचं निदान! शेअर केले उपचारादरम्यानचे फोटो, म्हणाल्या...'कॅन्सर शब्द ऐकताच...'

MARATHI ACTRESS SHUBHA GODBOLE HEALTH UPDATE: लोकप्रिय अभिनेत्री मेधा मांजरेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर पोस्ट करत कॅन्सर झाल्याचं सांगितलं होतं. यावेळी त्यांनी पोस्टमध्ये कठीण काळात सोबत असलेल्यांचे आभार मानले. दरम्यान आता यानंतर आणखी एक अभिनेत्री शुभा गोडबोले यांची कॅन्सरबाबतची पोस्ट चर्चेत आलीय. त्यात त्यांनी कर्करोगाचा सामना केल्याचा प्रवास शेअर केला होता. .'कॅन्सरनंतर मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे, ही लढाई शारीरिक तर असते त्यापेक्षा जास्त मानसिक असते. औषधं त्यांचं काम करत होते. पंरतु मन स्ट्रॉग ठेवणं गरजेचं असतं इतकचं मला वाटतं' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या..शुभा गोडबोले यांनी अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. त्यांनी 'अग्गंबाई सुनबाई' 'जाऊ नको दूर बाबा' 'दुर्गा' या मालिकेतून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. परंतु गेल्या काही महिन्यापासून त्या कर्करोगाचा सामना करत आहे. या सगळ्या प्रवासाबद्दल त्यांनी चाहत्यांना सांगितलं होतं. .त्या पोस्टमध्ये म्हणालेल्या, 'माझा प्रवास अशा पद्धतीनं बदलेल असं वाटलं नव्हतं. काही दिवसांपूर्वी मी किमो कुर्ल्सबद्दल पोस्ट केली होती. त्या पोस्टला २० हजारांहून अधिक व्हिव मिळतील. त्यानंतर मला कधीच वाटलं नव्हतं की, रिकव्हरीच्या पोस्ट शेअर करेल. परंतु मी फोटो टाकल्यास सगळ्यांनी माझ्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. परंतु जेव्हा माझे पाहिले तेव्हा मला जाणवलं की, माझ्यात झालेला सर्वात मोठा बदल हा फक्त माझ्या केसात नाहीतर माझ्यातही झाला आहे. '. मेधा मांजरेकरांच्या कॅन्सरवर लेक सईची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाली- आई तू खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.