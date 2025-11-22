५ वर्षांपूर्वी लग्न, ३ महिन्यापूर्वी घटस्फोट; आता दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधतेय मराठी अभिनेत्री, शेअर केले केळवणाचे फोटो

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये कलाकारांच्या घटस्फोटाचं प्रमाण वाढलंय. गेल्या काही महिन्यात काही कलाकारांनी आपण आपल्या जोडीदारापासून वेगळं होत असल्याची घोषणा केली. अशीच घोषणा एका मराठी अभिनेत्रीने देखील केली होती. मात्र आता घटस्फोटाच्या घोषणेच्या अवघ्या ३ महिन्यात तिने पुन्हा एकदा लग्न करत असल्याचं सांगत प्रेक्षकांना सुखद धक्का दिलाय. ही अभिनेत्री आहे छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय कलाकार शुभांगी सदावर्ते. शुभांगीने तिच्या केळवणाचे फोटो शेअर केलेत. ती आता दुसऱ्यांदा लग्न करत आहे. .शुभांगी 'संगीत देवबाभळी' या नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. तिचंही नाटक सध्या प्रचंड गाजतंय. ती यात तुकारामांची पत्नी आवलीची भूमिका साकारतेय. तिने सप्टेंबर, २०२५ मध्ये प्रसिद्ध संगीतकार आनंद ओकसोबत विभक्त होत असल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केलं होतं. लग्नाच्या ५ वर्षानंतर त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसलेला. आता ती दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधण्यास सज्ज आहे. नुकताच तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून केळवणाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. .कुणासोबत करतेय लग्न? शुभांगी 'प्रेमाची गोष्ट' मालिकेचा निर्माता सुमित म्हशीलकरसोबत लग्न करते आहे. त्यांच्या मित्रपरिवाराने त्यांचं केळवण आयोजित केलेलं. चा व्हिडीओ अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. तिने हा व्हिडीओ शेअर करत जुळली गाठ गं असं कॅप्शन दिले आहे. यासोबतच सगळ्यांचे आभार मानलेत. तिच्या पोस्टवर चाहते शुभेच्छांचा वर्षाव करतायत. मात्र अवघ्या तीन महिन्यात ती दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधतेय त्यामुळे आश्चर्य देखील व्यक्त केलं जातंय. शुभांगीच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तिने नाटकासोबतच 'लक्ष्य', 'नवे लक्ष्य' या मालिकेत काम केले आहे. तसेच 'महाराष्ट्र शाहीर' या सिनेमामध्येही ती झळकली आहे. .अजूनही मुक्ता बर्वेच्या स्वप्नात येतात 'त्या' गोष्टी; म्हणाली- आजही जेव्हा मी टेंशनमध्ये झोपते तेव्हा... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.