५ वर्षांपूर्वी लग्न, ३ महिन्यापूर्वी घटस्फोट; आता दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधतेय मराठी अभिनेत्री, शेअर केले केळवणाचे फोटो

SHUBHANGI SADAVARTE SECOND MARRIAGE: काही महिन्यांपूर्वीच मराठी अभिनेत्रीने घटस्फोटाची घोषणा केली होती. आता तीन महिन्यातच तिने चाहत्यांना ती दुसऱ्यांदा लग्न करत असल्याचं सांगितलं आहे.
Payal Naik
Updated on

सध्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये कलाकारांच्या घटस्फोटाचं प्रमाण वाढलंय. गेल्या काही महिन्यात काही कलाकारांनी आपण आपल्या जोडीदारापासून वेगळं होत असल्याची घोषणा केली. अशीच घोषणा एका मराठी अभिनेत्रीने देखील केली होती. मात्र आता घटस्फोटाच्या घोषणेच्या अवघ्या ३ महिन्यात तिने पुन्हा एकदा लग्न करत असल्याचं सांगत प्रेक्षकांना सुखद धक्का दिलाय. ही अभिनेत्री आहे छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय कलाकार शुभांगी सदावर्ते. शुभांगीने तिच्या केळवणाचे फोटो शेअर केलेत. ती आता दुसऱ्यांदा लग्न करत आहे.

