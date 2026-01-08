तेजश्री प्रधानने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मांडलं गाऱ्हाणं, फडणवीसांनी उत्तर देताच खुलला चेहरा

Tejashree Pradhan meets CM Devendra Fadnavis event: नुकत्याच झालेल्या 'आपलं ठाणे आपला देवाभाऊ' या कार्यक्रमात अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपलं दु:ख मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडलं. तसंच तिने गोरेगाव का सोडलं याचं कारणही त्यांना सांगितलं. दरम्यान तिच्या गाऱ्हाण्यावर फडणवीसांनी जी उत्तरं दिली,जे प्लॅन्स सांगितले ते ऐकून तेजश्रीचा चेहरा आनंदाने खुलून गेला. .मुंबई आणि ठाणे या शहारांचं अंतर जवळ असलं तरी ते किलोमीटरमध्ये मोजलं जात नाही. कारण या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक असते. हीच ट्रॅफिक सहन न झाल्यानं मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिनं गोरेगावमधील घर सोडून ठाणे गाठलं. दरम्यान याच मुद्द्यावर तेजश्रीनं 'आपलं ठाणे आपला देवाभाऊ' या कार्यक्रमात आपलं दु:ख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर मांडलय. .या संवादावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'मागच्या सरकारच्या काळात ११ किलोमीटरची मेट्रो बनवण्यात आली. परंतु आज आम्ही २०० किलोमीटर पर्यंत मेट्रोचं काम केलय. ही ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण आता आम्ही रिंग मेट्रोला देखील मान्यता दिली आहे.'.पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, 'आता आम्ही लोकल ट्रेनला देखील मेट्रोसारखे दरवाजे बसवणार आहोत. तसंच लोकलमध्ये वातानुकूलित डब्बे तयार करणार आहोत. यासाठी तिकिट सुद्धा नॉर्मल लोकल तिकिटप्रमाणेच असणार आहे. 'वन टॅग वन तिकीट' या योजनेमुळे तुम्ही एकाच तिकिटावर सगळीकडे फिरु शकतात.'.तेजश्रीनं गोरेगावचा मुद्दा मांडला होता, त्यावर बोलताना फडणवीसांनी दोन प्रकल्पाची माहिती दिली. 'पहिलं म्हणजे ठाणे-बोरिवली ट्विन टनेल आणि दुसरं म्हणजे कोस्टल रोड. या दोन्ही प्रकल्पामुळे किलोमीटरचं अंतर कमी होणार आहे. बोगद्यामुळे ठाणे बोरिवलीला जोडलं जाणार आहे. तसंच कोस्टर रोडमुळे घोरबंदर रोड, नाशिक हायवे इथलं ट्राफिक कमी होणार आहे.' त्यांचं हे उत्तर ऐकताच तेजश्रीच्या चेहऱ्यावर एक वेगळंच हसू पहायला मिळालं..Mahesh Manjrekar: “मुंबईकर म्हणून लाज वाटते…” महेश मांजरेकरांच्या एका वाक्याने खळबळ, म्हणाले "आता विकास नको!".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.