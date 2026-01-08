Premier

तेजश्री प्रधानने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मांडलं गाऱ्हाणं, फडणवीसांनी उत्तर देताच खुलला चेहरा

TEJASHREE PRADHAN SHARES HER GOREGAON TO THANE STRUGGLE: ‘आपलं ठाणे आपला देवाभाऊ’ या कार्यक्रमात अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने मुंबई-ठाणे मार्गावरील ट्रॅफिकमुळे गोरेगाव सोडल्याचं दु:ख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर मांडलं.
Tejashree Pradhan meets CM Devendra Fadnavis event: नुकत्याच झालेल्या 'आपलं ठाणे आपला देवाभाऊ' या कार्यक्रमात अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपलं दु:ख मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडलं. तसंच तिने गोरेगाव का सोडलं याचं कारणही त्यांना सांगितलं. दरम्यान तिच्या गाऱ्हाण्यावर फडणवीसांनी जी उत्तरं दिली,जे प्लॅन्स सांगितले ते ऐकून तेजश्रीचा चेहरा आनंदाने खुलून गेला.

