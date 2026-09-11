घटस्फोटाच्या ११ वर्षानंतर पुन्हा लग्न करायला तयार आहे तेजश्री प्रधान; अखेर मनातलं सांगितलंच, म्हणते

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी नायिका तेजश्री प्रधान टॉप ५ अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या कामाचं सगळेच कौतुक करतात. आपल्या करिअरमध्ये तिने प्रचंड मेहनत करून हे स्थान मिळवलंय. मालिकांसोबतच चित्रपटांमध्येही तिने आपली जादू दाखवलीये. अनेक वर्ष ती इंडस्ट्रीत काम करतेय. 'अग्गबाई सासूबाई', 'प्रेमाची गोष्ट' आणि आता 'वीण दोघांतली तुटेना' अशा मालिकांमधून तिने प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. सध्या ती झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये दिसतेय. मात्र तिच्या कामाप्रमाणेच तिचं वैयक्तिक आयुष्यही कायम चर्चेत राहिलं. आता घटस्फोटाच्या ११ वर्षानंतर तेजश्री पुन्हा लग्न करण्यास तयार असल्याचं तिने सांगितलंय. .मालिकेत तेजश्री समर राजवाडेंबरोबर सुखाचा संसार करतेय असं दाखवण्यात आलंय. मात्र खऱ्या आयुष्यात तिने घटस्फोटाचं दुःख झेललंय. तेजश्री आणि शशांक केतकर यांचं लग्न झालेलं. 'होणार सून मी या घरची' मालिकेच्या सेटवर ते प्रेमात पडलेले. मात्र अवघ्या वर्षभरातच ते वेगळे झाले. त्यांच्या घटस्फोटाचं कारण अजूनही समोर आलेलं नाही. मात्र आता घटस्फोटाच्या ११ वर्षानंतर तेजश्रीला पुन्हा लग्न करायचं आहे. खऱ्या आयुष्यात तेजश्री अद्याप सिंगल आहे. त्यामुळेच तेजश्रीला तिच्या स्वप्नातला राजकुमार मिळणार का असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. आता तेजश्रीने त्यावर उत्तर दिलं आहे. .नुकतीच तेजश्रीने सिने तडकाला मुलाखत दिली. यात तिला तिच्या लग्नाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. यात तिला 'तुला असं वाटतं का की तू प्रेमात पडू शकतेस?' असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला. यावर तेजश्रीने कोणताही विचार न करता 'नक्कीच' असं उत्तर दिलं. यानंतर तिला 'तुला सेटल व्हायला आवडेल का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तेजश्रीने हसत आणि आनंदाने 'का नाही? नक्कीच...' असं उत्तर दिलं. मुलाखतीमध्ये तेजश्रीने दिलेलं उत्तर ऐकून चाहते तेजश्रीसाठी आनंदी झाले आहेत. ती पुन्हा एकदा लग्न करण्यास तयार आहे असं तिने सांगितल्याने आता चाहते तिच्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .'येतेच आता मी नांदायला'! स्टार प्रवाहनंतर येतेय झी मराठीची नवी मालिका; मुख्य अभिनेत्रीचं नाव ऐकूनच लागेल ठसका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.