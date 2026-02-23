कोणत्या वयात लग्न करावं? तेजश्री प्रधानने चाहत्यांना दिला सल्ला, म्हणाली..'30 च्या आधी की नंतर ते...'

TEJASHRI PRADHAN OPENS UP ABOUT MARRIAGE: मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेमुळे चर्चेत आहे. तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. तसंच ती नेहमीच तिचं मतं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यापर्यंत पोहचवत असते. आयुष्य कसं जगायचं, आयुष्याबद्दलचे विचार, ती नेहमीच चाहत्यांना शेअर करते. दरम्यान अशातच आता तिने लग्नाबद्दल मांडलेलं मत सध्या चर्चेत आलेत. .काही महिन्यापूर्वी तेजश्री प्रधान हिने मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत बोलताना लग्न कधी करायचं? लग्नाचं योग्य वय कोणतं? या प्रश्नावर तिने तिचे विचार शेअर केले होते. लग्न तशीनंतर करावं की तिशीआधी, याबाबत तिने तिचं मत व्यक्त केलं होतं..लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना तेजश्री म्हणालेली की, 'तिशीच्या आत लग्न होणं ही एक चांगली बाजू आहे. त्याचबरोबर तिशीनंतर लग्न होणं यातूनही अनेक गोष्टी समोर येतात. अनेक लोक वयाच्या ३० व्या वर्षांपर्यंत करिअरला प्राधान्य देतात. परंतु मला वयक्तिक असं वाटतं की, सुरुवातीला न्युक्लिअर फॅमिली नव्हती. आपण एकत्र कुटुंब असून सुद्धा आनंदी राहायचो. तेच आपले संस्कार होते. तेव्हा कधीच प्रयाव्हसी, स्पेस नावाची गोष्ट नव्हती. परंतु आजच्या मुलांना ते सगळं हवय.'.पुढे बोलताना तेजश्री म्हणाली,'काही वेळा असंही वाटतं की, सायकोलॉजी, स्वभावानुसार तिशीनंतर लग्न केल्यास तुमच्या आयुष्यात बदल होणार आहेत, हे स्वीकारणं अवघड जातं. जेव्हा तुम्ही नवीन माणूस, कुटुंब जोडता, सेटल होता तेव्हा वयाच्या तिशीपर्यंत आपली शरीर सगळं पटकन स्वीकारतं, सगळं सोपं होतं.'.'तिशीनंतर लग्न केल्यास शक्यतो आपण एकटं राहायला शिकलेलो असतो. त्यामुळे आपल्याला डिपेंडन्सीची गरज नसते. परंतु लग्नांतर आपल्याला प्रश्न पडतात. डिपेंडन्सी असणार आहे का? सोबत असलेल्या माणसाला उत्तरं द्यावी लागणार आहेत का? त्यामुळे आपण तिशीच्या आत लग्न केलं तर त्या अडजस्टमेंट स्वीकारणं सोपं जातं, आणि पस्तिशीनंतर एक सुखी संसार सुरु होतो.'.'अमराठी कलाकारांना पहिल्या रांगेत बसवतात आणि...' सई ताम्हणकरने इंडस्ट्रीबाबत व्यक्त केला राग, म्हणाली...'टीआरपी वाढवण्यासाठी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.