मागच्या जन्मातल्या कर्मामुळे मला आजार झाला... मराठी अभिनेत्रीचं वक्तव्य, म्हणाली- माझाही विश्वास नव्हता पण...

Vanashree Pandey Talked On Out Of Body Experience: छोट्या पडद्यावरील अभिनेत्रीने तिच्या मागच्या जन्मातील कर्माबद्दल आणि या जन्मातील आजाराबद्दल सांगितलं आहे.
मागचा जन्म, पाप- पुण्य, कर्म यावर अनेकांचा विश्वास असतो तर अनेकांचा नसतो. ज्याला जसा अनुभव येतो तशी त्याची समज वाढत जाते. सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा याचाही अनुभव अनेकांना येत असतो. असाच अनुभव मराठी अभिनेत्री वनश्री जोशी हिला आलाय. वनश्री अभिनेत्री असण्यासोबतच एक हिलर आहे. एका गंभीर आजाराचा सामना केल्यानंतर तिला हा रास्ता मिळाला असल्याचं ती सांगते. मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या वनश्रीने स्पिरिच्युऍलिटीबद्दलचा तिचा अनुभव सांगितला आहे.

