मागच्या जन्मातल्या कर्मामुळे मला आजार झाला... मराठी अभिनेत्रीचं वक्तव्य, म्हणाली- माझाही विश्वास नव्हता पण...

मागचा जन्म, पाप- पुण्य, कर्म यावर अनेकांचा विश्वास असतो तर अनेकांचा नसतो. ज्याला जसा अनुभव येतो तशी त्याची समज वाढत जाते. सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा याचाही अनुभव अनेकांना येत असतो. असाच अनुभव मराठी अभिनेत्री वनश्री जोशी हिला आलाय. वनश्री अभिनेत्री असण्यासोबतच एक हिलर आहे. एका गंभीर आजाराचा सामना केल्यानंतर तिला हा रास्ता मिळाला असल्याचं ती सांगते. मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या वनश्रीने स्पिरिच्युऍलिटीबद्दलचा तिचा अनुभव सांगितला आहे. .वनश्रीने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'गौतम राजाध्यक्ष यांनी माझं फोटोशूट केलेलं. ते फोटो देऊन मला एक जाहिरात मिळाली. पुढे मी 'दामिनी' मालिका केली, त्यानंतर 'महाराष्ट्र क्वीन' कार्यक्रम होता, तो मी केला. त्यात मी जिंकले. पुढे मग मला 'चार दिवस सासूचे', 'जगावेगळी' अशा मालिका मिळाल्या. मी २००३ ला लग्न केलं आणि २००६ मध्ये मला एक मुलगी झाली. मी आईच्या भूमिका ३२व्या वर्षी करायला सुरुवात केली. सगळं व्यवस्थित सुरू होतं. पण २०१२ मध्ये Endometriosis डिटेक्ट झाला आणि मग त्यानंतर दरवर्षी एक याप्रमाणे सात सर्जरीज झाल्या. .ती पुढे म्हणाली, 'स्टिरॉइड्सची इंजेक्शन्स सुरू होते. पीरिअड्स बंद केले होते त्यामुळे चिडचिड व्हायची. खूप राग यायचा. पण त्याचवेळेला मला आऊट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स आला. यात तुमचा आत्मा शरीराच्या बाहेर येतो आणि तुम्हाला एक वेगळा अनुभव देतो. मला पहिल्यांदा वाटलं हा माझा भ्रम आहे. औषधांमुळे मला भास होतायत. पण ते दोन तीनदा घडलं एमआरआय मशीन मध्ये असताना. मग मी हे डिस्कस केलं, नवऱ्यासोबत आणि माझ्या मैत्रिणीच्या आईसोबत. ती हिलर आहे, तिने मला सांगितलं, तुझी स्पिरिच्युअल जर्नी सुरू झालीये. ती मला म्हणाली की हे तू स्वतः ओढवून घेतलंय. मी म्हटलं मी का आजारपण ओढवून घेऊ. मी चांगल्या गोष्टी मागेन ना.' .वनश्री पुढे म्हणाली, 'तिने मला काही पुस्तकं दिली वाचायला. त्यानंतर मला माझे आधीचे चार जन्म दिसले. मला नंतर समजलं की, हे माझ्या मागच्या जन्मातील कर्माची फळं आहेत. माझा यावर आधी विश्वास नव्हता. पण जेव्हा स्वतःवर येतं तेव्हा तुम्हाला सगळं समजतं. प्रत्येक सर्जरीनंतर मला तीन महिने बेड रेस्ट असायचं. यादरम्यान मी पुस्तकं वाचायला सुरुवात केली, त्यातून मला बऱ्याच गोष्टी समजल्या आणि त्यातून मी शिकत गेले. मी सेटवर काही लोकांचं कार्ड रिडींग केलं आणि ते भविष्य पुढे बरोबर ठरलं.' .पल्स पोलिओची ॲम्बेसेडर ते फाउंडेशनची स्थापना, फक्त अभिनय नाही समाजकार्यातही पुढे आहे ऐश्वर्या राय, अभिनेत्रीबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.