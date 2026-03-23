इंडस्ट्रीतल्या 'या' अभिनेत्री आहेत एकमेकींच्या जाऊबाई; एक स्टार प्रवाहवर तर एक झी मराठीवर करतेय काम

मराठी सिनेसृष्टीत अनेक कलाकार एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. कुठे बहिणी- बहिणींची जोडी आहे तर कुठे आई आणि मुलगी दोघीही इंडस्ट्री गाजवतायत. अनेक कलाकारांची मुलं इंडस्ट्रीमध्ये आपलं नाव कमावतायत. मात्र तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये असलेली जावा- जावांची जोडी ठाऊक आहे का? मराठी मालिका विश्वात एक जावा जावांची जोडी आहे ज्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर काम करतायत. कोण आहेत त्या?.मराठी मालिकांमध्ये सध्याच्या घडीला दोन अशा लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत ज्या एकमेकींच्या जावा आहेत. 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या मालिकेत त्या अर्जुनची आई आणि सालीची सासू कल्पनाची भूमिका साकारत आहेत. प्राजक्ता सोशल मीडियावर चांगल्याच सक्रिय असतात. एका मुलाखतीत त्यांनी आपण नात्याने अभिनेत्री कविता लाड यांच्या जाऊबाई लागत असल्याचं सांगितलं आहे. .'चार दिवस सासूचे' या मालिकेतील अनुराधा सगळ्यांच्या लक्षात असेलच. मालिकेत हे पात्र अभिनेत्री कविता लाड यांनी साकारलं होतं. प्राजक्ता यांनीच कविता यांचं लग्न जुळवलं होतं. त्या एकमेकींच्या जाऊबाई आहेत. एका मुलाखतीत प्राजक्ता म्हणालेल्या, 'कविता लाडचा नवरा माझ्या पतीचा सख्खा चुलत आतेभाऊ आहे, मी त्याचं लग्न जमवलं. मी चार दिवस सासूचे मालिकेत काम करत होते, तेव्हा कविताच्या लग्नाबद्दल तिच्या घरी चर्चा सुरू होती की, घरनं म्हणतायत आता मुलं बघ वगैरे, तेव्हा मग मी तिला सांगितलं, बघ माझा दीर आहे, असा एकदम चिकना आणि सुंदर दिसतो. मग त्यांची भेट वगैरे घालून दिली, मग त्यांचं लग्न जमलं.' .कविता लाड यांच्या पतीनं आशीष यांनी प्राजक्ता व त्यांचे पती यांचं लग्न जमवण्यासाठी मदत केली होती, म्हणून ही परतफेड करण्यासाठी प्राजक्ता यांनी आशीष यांचं लग्न जमवलं. याच मालिकेदरम्यान कविता यांना मुलं देखील झाली. कविता लाड यांचे पती आशीष मेढेकर व प्राजक्ता दिघे यांचे पती राजन दिघे एकमेकांचे सख्खे चुलत आतेभाऊ आहेत. या मैत्रिणी नंतर एकमेकींच्या जाऊबाई झाल्याने त्यांच्यातील मैत्री आणखी घट्ट झाली.