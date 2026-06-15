Sachin Pilgaonkar: '...पण हे सर्व कालच घडल्यासारखे वाटते‘, त्या खास छायाचित्रामुळे सचिन पिळगावकर रमले जुन्या आठवणींमध्ये

मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट’ येथे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णमयी आणि ऐतिहासिक प्रवासाचा गौरव करणाऱ्या ‘मराठी चित्रपट : स्टोरीज अँड स्टारडम’ या विशेष प्रदर्शनाचे नुकतेच उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री नेहा पेंडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले..याप्रसंगी ‘एनजीएमए’च्या संचालिका निधी चौधरी, चित्रपट अभ्यासक एस.एम.एम. औसाजा, क्युरेटर नेहा कामत आणि प्रसिद्ध कलाकार वृंदा मिलर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या प्रदर्शनात सचिन अत्यंत भावुक झाले होते. जुन्या आठवणींना उजाळा देत ते म्हणाले, ‘‘या छायाचित्राने माझ्या मनातील अनेक आठवणी ताज्या केल्या आहेत. मला असे वाटते आहे, की मी ६३ वर्षे मागे गेलो आहे आणि आताच चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले आहे. मी माझा पहिला शॉट १९६२ मध्ये दिला होता आणि तो चित्रपट जानेवारी १९६३ मध्ये प्रदर्शित झाला होता; पण हे सर्व कालच घडल्यासारखे वाटते. ’’.E-commerce impact on farmers: शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत, ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्क शेतकऱ्यांसाठी ठरतंय वरदान.या प्रदर्शनात पु. ल. देशपांडे, राजा गोसावी, दादा कोंडके, डॉ. काशिनाथ घाणेकर, डॉ. श्रीराम लागू, विक्रम गोखले, जयश्री गडकर, सुलोचना लाटकर, आशा काळे आणि सोनाली कुलकर्णी यांसारख्या कलाकारांची दुर्मिळ छायाचित्रे आहेत..यामध्ये दिवंगत छायाचित्रकार गौतम राजाध्यक्ष, प्रदीप चंद्रा, सुधारक ओलवे यांच्यासह अनेक नामवंत फोटोग्राफर्सच्या कलाकृतींचा समावेश आहे. प्रदर्शन येत्या ३१ जुलैपर्यंत फोर्ट येथील ‘डोम गॅलरी’मध्ये रसिक प्रेक्षकांसाठी खुले राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.