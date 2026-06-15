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Sachin Pilgaonkar: '...पण हे सर्व कालच घडल्यासारखे वाटते‘, त्या खास छायाचित्रामुळे सचिन पिळगावकर रमले जुन्या आठवणींमध्ये

Marathi Cinema’s Golden Legacy on Display: मराठी चित्रपट प्रदर्शन, सचिन पिळगावकर आणि एनजीएमए येथे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्ण इतिहासाचे दर्शन घडवणारे विशेष छायाचित्र प्रदर्शन सुरू आहे.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट’ येथे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णमयी आणि ऐतिहासिक प्रवासाचा गौरव करणाऱ्या ‘मराठी चित्रपट : स्टोरीज अँड स्टारडम’ या विशेष प्रदर्शनाचे नुकतेच उद्‍घाटन ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री नेहा पेंडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

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