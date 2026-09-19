ऑस्करच्या रेसमध्ये मराठी सिनेमाचा ‘लय भारी’ खेळ! ‘धुरंधर’ अन् ‘हनुमान अंश’ला दिली धोबीपछाड, सगळीकडे 'गोंधळ'चा बोलबाला

SANTOSH DAVKHARE GONDHAL OSCAR 2027 NEWS: मराठी सिनेसृष्टीसाठी एक कौतूकास्पद गोष्ट समोर आलीय. दिग्दर्शक संतोष दावखर यांचा मराठी थ्रिलर सिनेमा गोंधळ ऑस्कर २०२७साठी भारताचा सर्वोत्तम सिनेमा ठरलाय. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाने शुक्रवारी केलेल्या अधिकृत घोषणेत गोंधळ सिनेमा ऑस्करच्या रेसमध्ये असल्याचं सांगितलं. महत्त्वाचं म्हणजे, धुरंधर, हनुमान अंश यासारख्या सिनेमांना मागे टाकत गोंधळची निवड करण्यात आलीय. .गोंधळ सिनेमा ९९ व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यात बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म या क्षेणीत भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे. तसंच या सिनेमाने याआधी अनेक पुरस्कार मिळवलेत.दिग्दर्शक दावखऱ यांना IFFI मध्ये सुद्धा सिल्व्हर पीकॉक पुरस्कार मिळाला होता. आता मराठी सिनेमा चक्क ऑस्करच्या शर्यतीत येतो हे पाहून सर्वांनी आनंद व्यक्त केलाय. .ऑस्करसाठी भारताकडून ३३ सिनेमे होते. त्यात मराठी, तेलुगु आणि गुजरातीचे ३ हिंदीसाठी १४ आणि मल्याळम आणि नागामीज भाषेतील सिनेमासाठी एक असा सामावेश होता.या सगळ्यात भारताकडून मराठी सिनेमा गोंधळ ऑस्करसाठी पाढवण्यात आला आहे. .गोंधळसोबतच धुरंधर, धुरंधर २, तेरा मेरा नाता, लाडू, देऊळ बंद २, तिघी, बॉर्डर २ अशा अनेक सिनेमांचा सामावेश होता. हनुमान अंश हा सिनेमा देखील ऑस्करच्या शर्यतीत होते. त्यात गोंधळ या सिनेमाची निवड करण्यात आली. त्यामुळे आता मराठी सिनेमाचा डंका देशभऱात नाहीतर जगभरात होणार आहे. .'आई तारी त्याला कोण मारी' डोळ्यात अंगार, हातात कुऱ्हाड ! प्रार्थनाच्या आगामी सिनेमाचं पोस्टर VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.