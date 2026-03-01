मराठी साहित्य आणि संस्कृतीचा स्वरमयी जागर! ‘मराठी भाषा गौरव दिनी’ रिलीज झालं ‘गौरव माय मराठीचा’!

Marathi Entertainment News : मराठी ही केवळ आपल्या राज्याची अधिकृत भाषा नसून त्याला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ हा बहुमान प्राप्त झाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आणि २७ फेब्रुवारी रोजी साजऱ्या होणाऱ्या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’चे औचित्य साधून, श्री गुरु एस. नायर यांच्या प्रॉडक्शनतर्फे ‘गौरव माय मराठीचा’ हे भव्य गीत रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. विशेष म्हणजे गुरु एस. नायर यांनीच या गीताचे दिग्दर्शनही केले आहे..मराठी भाषेचा सांगीतिक जागरगेल्या अनेक वर्षांपासून कला क्षेत्रात सक्रिय असलेले आणि अनेक नामवंत कलावंतांचे यशस्वी स्टेज शो आयोजित करणारे गुरु नायर यांनी मराठी भाषेच्या प्रेमापोटी या गीताची निर्मिती केली आहे. मराठी भाषेचा समृद्ध इतिहास, विविधतेने नटलेली परंपरा आणि भाषेचा गौरव मांडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न या गाण्यातून करण्यात आला आहे. हे गीत बालकलाकार कुमार आदित्य जी. नायर आणि कोरस यांनी गायले असून, मराठी साहित्याचे आणि संस्कृतीचे दर्शन यातून घडणार आहे..बालकलाकार आदित्यची भरारीगायक कुमार आदित्य जी. नायर याने अत्यंत कमी वयात आपल्या गायकीची मोहोर उमटवली आहे. त्याने यापूर्वी कविता पौडवाल, उत्तरा केळकर, वैशाली सामंत, नागेश मोरवेकर आणि अभिजीत सावंत यांसारख्या दिग्गज गायकांसोबत गाणी गायली आहेत. आता 'गौरव माय मराठीचा' या गाण्यातून तो पुन्हा एकदा आपल्या आवाजाने रसिकांना मंत्रमुग्ध करण्यास सज्ज झाला आहे..दिग्गज तंत्रज्ञांची साथया गीताचे शब्द आणि संगीत किशोर मोहिते (वादक, महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम) यांनी दिले आहे. किशोर मोहिते यांनी यापूर्वीही आदित्यच्या अनेक गीतांना संगीतबद्ध केले आहे. संगीताची अधिक रंगत वाढवण्याचे काम संगीत संयोजक सुदेश गायकवाड यांनी केले आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण गीताचे दिग्दर्शन स्वतः गुरु एस. नायर यांनी केले आहे..मराठी भाषेचा आदर वाढावा आणि भाषेची महती सर्वांपर्यंत पोहोचावी, या सामाजिक भावनेतून निर्माण केलेल्या या गीताला सर्व मराठी प्रेमींनी उदंड प्रतिसाद द्यावा आणि आपल्या गोड प्रतिक्रिया द्याव्यात, अशी अपेक्षा निर्माते गुरु नायर यांनी व्यक्त केली आहे..एक नाही बिग बॉस मराठीच्या घरात होणार तीन वाईल्ड कार्ड ENTRY ? या सेलिब्रिटींची सोशल मिडीयावर चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.