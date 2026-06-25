'विचित्र भास झाले अन् कोणीतरी दिसलं...' रात्री अडीचला वैष्णवीचा किरणला फोन, म्हणाली,'ती माणसासारखी आकृती...'

GHUBADKUND ACTRESS RECALLS MYSTERIOUS HUMAN LIKE FIGURE: अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर ही घुबाडकुंड सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांची पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. या सिनेमाची कथा, थ्रिलर आणि रहस्य यामुळे सिनेमा प्रेक्षकांना आवडतोय. दरम्यान अशातच या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी वैष्णवी कल्याणकरने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिला विचारण्यात आलं की, 'तुला कधी खऱ्या आयुष्यात विचित्र अनुभव आलाय का?' त्यावेळी तिने एक भंयकर किस्सा शेअर केलाय. .वैष्णवी म्हणाली की, 'एका प्रोजेक्टच्या प्रमोशनसाठी मी नागपूरला जात होते. ते लोकेशन कुठं होतं याबाबत काहीच आठवत नाही. परंतु प्रवासादरम्यान एक पेट्रोल पंपावर गाडी थांबली. आजूबाजूला तिथं काहीच नव्हतं. परंतु त्या जागेवर एक माणसासारखी दिसणारी आकृती फेऱ्या मारताना दिसली. मी गाडीत झोपले होते. तेव्हा बाकीचे बोलायला आले की, खाली ये तिथं बघ काहीतरी आहे. तेव्हा मी खाली काय आहे? ते बघण्यासाठी उतरले. माझ्यासोबत कोणाला तरी घेतलं आणि त्या आकृतीच्या दिशेने जात होते. आवाज दिला तरी तिकडून प्रतिक्रिया येत नव्हती. मग मला धडधडायला लागलं.'.वैष्णवी पुढे म्हणाली की, 'गाडीतून पाहिलं तेव्हा सुद्धा ती आकृती तशीच फेऱ्या मारत होती. त्यानंतर आम्ही सगळे हॉटेलवर पोहोचलो. मी एकटीच मुलगी असल्यानं मला वेगळी रुम दिली. काही वेळात मला खूप भास व्हायला लागले. डोळे बंद केल्यावर तेच दिसायला लागलं. शेवटी मी अडीच - तीन वाजता किरणला फोन केला. त्याला सांगितलं की मला खूप जास्त भिती वाटतेय. मला असं काही दिसलं वगैरे. शेवटी मला सकाळी साडेसहाला झोप लागली. ' असं वैष्णवी म्हणाली..रोमान्स, हॉरर आणि भावनांचा संगम; सई मांजरेकरच्या 'इकाई'लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.