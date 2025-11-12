Premier

Kurla To Vengurla : ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’चा यशस्वी प्रवास सुरूच

Marathi Film 'Kurla to Vengurla' Success : डिजिटल युगातही, 'कुर्ला टू वेंगुर्ला' या मराठी चित्रपटाने कोकणातील लग्नाच्या सामाजिक समस्येवर आधारित विनोदी पण वास्तववादी कथानकामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत चित्रपटगृहात ५० दिवस पूर्ण करण्याचा दुर्मिळ विक्रम केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Celebration of Cinematic Milestone : सध्याच्या डिजिटल युगात प्रेक्षकांचे लक्ष खेचत चित्रपटगृहात ५० दिवस पूर्ण करणे ही मराठी चित्रपटांसाठी दुर्मिळ गोष्ट ठरते, मात्र ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ या चित्रपटाने हे शक्य करून दाखवले आहे. १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट आजही काही ठिकाणी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे.

