Kurla To Vengurla : ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’चा यशस्वी प्रवास सुरूच

Celebration of Cinematic Milestone : सध्याच्या डिजिटल युगात प्रेक्षकांचे लक्ष खेचत चित्रपटगृहात ५० दिवस पूर्ण करणे ही मराठी चित्रपटांसाठी दुर्मिळ गोष्ट ठरते, मात्र 'कुर्ला टू वेंगुर्ला' या चित्रपटाने हे शक्य करून दाखवले आहे. १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट आजही काही ठिकाणी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. .कोकणातील ग्रामीण वास्तव, लग्नासारख्या सामाजिक समस्येवर आधारित विनोदी पण हृदयस्पर्शी कथानकामुळे चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात आपले स्थान निर्माण केले आहे. 'कुर्ला टू वेंगुर्ला' ही कथा गावातल्या तरुणांच्या लग्नाच्या वाढत्या समस्येची आहे, पण ती विनोदी, हलक्याफुलक्या आणि वास्तववादी पद्धतीने सांगितली आहे..चित्रपटाच्या ५० दिवसांच्या यशानिमित्त सिने कथा कीर्तन आणि ऑरा प्रोडक्शनने खास कार्यक्रम आयोजित केला होता. या सोहळ्याला मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली.