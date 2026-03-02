प्रेक्षकांना मोहिनी घालायला येतेय तुंबाडची मंजुळा ! सोशल मीडियावर पोस्टर रिलीज

Marathi Entertainment News : कोकण म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतो तो निसर्गरम्य परिसर, नयनरम्य समुद्रकिनारा आणि याचभोवतीने फिरणाऱ्या किती तरी गूढ अशा रहस्यमय कथा आणि सोबतीला गावाकडच्या गजाली. भुता - खेतांवरील चर्चा हा गावाकडच्या माणसांचा कायमच मनोरंजनाचा विषय राहिलेला आहे. यातच वीतभर घडलेल्या गोष्टी हातभर लांब करून सांगणे हा जणू अनेकांचा आवडता छंदच. अशाच काहीशा गूढ वातावरणातली आणि कोकणाच्या परंपरेला साजेशी एक अतिशय रंजक गोष्ट झी स्टुडिओजने आपल्या प्रेक्षकांसाठी आणली आहे. ' तुंबाडची मंजुळा ' असे या चित्रपटाचं नाव असून होळीच्या दिवशी सोशल मीडियावरून या चित्रपटाचं आगळं वेगळं मोशन पोस्टर प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. .ज्यातून चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. एका घराच्या अर्धवट बंद दाराआड दिसणारा एक गूढ चेहरा आणि दोन्ही कवाडांच्यामध्ये अडकलेले काही हात.. जणू काय घरातून बाहेर पडायचा ते प्रयत्न करत आहेत हे सांगणारं हे पोस्टर अतिशय औत्सुक्यपूर्ण झालेलं आहे. येत्या ५ जून रोजी म्हणजेच जागतिक पर्यावरण दिनी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. .विशेष म्हणजे पूर्णपणे झी स्टुडिओजची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटाद्वारे विविध कोरगावकर या नव्या दमाच्या दिग्दर्शकाचे दिग्दर्शकीय पदार्पण होत आहे. झी स्टुडिओजच्यावतीने उमेशकुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. या चित्रपटात कोण कोण कलाकार असतील ? याची नेमकी गोष्ट काय असेल ? आणि तुंबाडची ही मंजुळा कोण असेल ? या गोष्टी मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहेत. .या नव्या चित्रपटाबद्दल बोलतांना झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवेलकर म्हणतात की, " मराठी प्रेक्षक हा एकाच वेळी जेवढा आधुनिक विचारसरणीचा असतो तेवढाच तो आपल्या मातीशी, आपल्या मुळांशी जोडलेला असतो. यामुळेच आजच्या काळातही आपल्या गावच्या मातीची, तेथील परंपरेची गोष्ट सांगणारा विषय त्याला कायमच भावतो. मागील वर्षी आम्ही आणलेला ‘दशावतार’ हा चित्रपट याचं उत्तम उदाहरण. ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा देखील असाच गावाकडचा एक वेगळा अनुभव देणारा चित्रपट ठरणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं टीझर पोस्टर आम्ही प्रेक्षकांच्या भेटीस आणलं आहे. हळूहळू यातील इतर बाबी आम्ही प्रसिद्ध करू ज्यातून प्रेक्षकांच्या मनात या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढतच जाईल हे मात्र नक्की. यानिमित्ताने बऱ्याच मोठ्या कालावधीनंतर पूर्णपणे झी स्टुडिओजची निर्मिती असलेला चित्रपट आम्ही घेऊन आलो आहोत याचा विशेष आनंद आहे. ".पहिल्या पोस्टरपासूनच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय झालेला तुंबाडची मंजुळा हा चित्रपट येत्या ५ जून रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.."कसलाही त्रास न देता अचानक गेली" तुझ्या सोबतीने फेम अभिनेत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पोस्टमधून झाली व्यक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.